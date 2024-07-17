Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным

Экс-президент США Трамп: у нас с Путиным были хорошие отношения

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Кандидат в президенты США и бывший лидер этой страны Дональд Трамп оценил свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным как хорошие. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Мы с Путиным хорошо ладили. Между нами никогда не стояла угроза войны», — отметил Трамп.

Он уточнил, что такие же отношения у него с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам Трампа, они хорошо дружили до пандемии коронавируса в 2020 году, «и то же самое было с Путиным».

Трамп неоднократно обещал в случае победы на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре, прекратить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон не должен тратить деньги в связи с происходящим. По мнению бывшего лидера США, если бы Россия уважала нынешнего президента Джо Байдена, вооруженного конфликта не случилось бы.

16 июля Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп выбрал своим вице-президентом, сообщил, что, если кандидат от республиканцев победит на выборах, он начнет переговоры с Россией и Украиной о мире. Он добавил, что Трамп хочет, чтобы США сфокусировались на «реальной проблеме, которой является Китай».