 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным

Экс-президент США Трамп: у нас с Путиным были хорошие отношения
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и Дональд&nbsp;Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Кандидат в президенты США и бывший лидер этой страны Дональд Трамп оценил свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным как хорошие. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Мы с Путиным хорошо ладили. Между нами никогда не стояла угроза войны», — отметил Трамп.

Он уточнил, что такие же отношения у него с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам Трампа, они хорошо дружили до пандемии коронавируса в 2020 году, «и то же самое было с Путиным».

Трамп заявил о «женитьбе» России и Китая из-за Байдена
Политика
Дональд Трамп

Трамп неоднократно обещал в случае победы на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре, прекратить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон не должен тратить деньги в связи с происходящим. По мнению бывшего лидера США, если бы Россия уважала нынешнего президента Джо Байдена, вооруженного конфликта не случилось бы.

16 июля Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп выбрал своим вице-президентом, сообщил, что, если кандидат от республиканцев победит на выборах, он начнет переговоры с Россией и Украиной о мире. Он добавил, что Трамп хочет, чтобы США сфокусировались на «реальной проблеме, которой является Китай».

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин США Россия
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Politico узнала, что разведка США видит риски новых покушений на Трампа
Политика
В Кремле заявили, что Путин не планирует звонить Трампу после покушения
Политика
В Кремле ответили на предложение Лукашенко обсудить с Путиным Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
Reuters узнал о плане Германии вдвое сократить помощь Украине в 2025-м Политика, 12:34
Умер бывший главред «Ведомостей» Андрей Шмаров Технологии и медиа, 12:30
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным Политика, 12:29
Две девушки пострадали у ТЦ в Москве во время фотографирования с петардой Общество, 12:28
В каких случаях взять деньги у частных инвесторов выгоднее, чем у банков Pro, 12:26
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 12:22
FinEx предпринял новую попытку разблокировки. Что сделал оператор ETF Инвестиции, 12:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У каждого из нас есть девять типов интеллекта. Как использовать их все Pro, 12:10
В России впервые запустили беспилотник с управлением через спутник Технологии и медиа, 12:07
ТАСС узнал об ударе по командному пункту СБУ в Киеве Политика, 12:06
Как работать с рекламой в условиях прогрессирующей медиаинфляции РБК Компании, 12:00
Аналитики канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций российского рынка Инвестиции, 11:58
Мэр Парижа искупалась в Сене перед Олимпиадой Спорт, 11:58
Журналиста Андрея Захарова объявили в розыск в России Политика, 11:52