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Лавров заявил, что «формула Зеленского» не учитывает судьбу русских

Лавров: Запад мог бы предложить Киеву создать «формулу» о положении русских на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Страны, которые продвигают «формулу мира» президента Украины Зеленского, должны сознавать, что на карте — судьба русских людей, которых киевский режим «открыто обещает уничтожить», заявил Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости)

Запад мог бы попросить президента Украины Владимира Зеленского предъявить еще одну «формулу» о положении русских и других национальных меньшинств в стране после «перемоги», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его мнению, сейчас западные страны прикладывают все силы, чтобы навязать странам глобального Юга «формулу мира», предложенную Зеленским, и требуют возвращения ситуации к границам 1991 года.

«Но никто ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Париже с Брюсселем ни словом не обмолвился об отношении к многократно и громогласно заявленной позиции киевского режима: «Заберем Крым, Донбасс и прочие наши земли» и «уничтожим там все русское», — отметил Лавров.

Российский министр выразил уверенность, что новая «формула» помогла бы неравнодушным странам глобального Юга лучше понять происходящее при выстраивании своих позиций.

Пока же в инициативах по Украине тема судьбы русских людей обходится молчанием, а поражение русскоязычных в правах идет полным ходом, заявил Лавров.

В декабре 2022 года Зеленский, обращаясь к лидерам стран G7, заявил, что предлагает Москве пойти на «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию». Он предложил созвать саммит для обсуждения «формулы мира», которую он представил на саммите G20.

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Эта «формула» предусматривает десять условий:

  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • освобождение всех пленных;
  • восстановление территориальной целостности Украины;
  • вывод российских войск к границам 1991 года (в состав Украины на тот момент входили Крым, Донбасс);
  • возвращение справедливости;
  • противодействие экоциду;
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания конфликта.

МИД России заявил, что Москва не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, однако не собирается говорить на условиях Киева. Вывод войск власти России неоднократно исключали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что военную операцию необходимо довести до конца.

В середине июня Folha de S.Paulo сообщила, что власти Украины пригласили президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву на саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине по «формуле мира» Зеленского.

Первая встреча советников по вопросам национальной безопасности Украины, стран G7 и глобального Юга состоялась 24 июня в Дании. Они обсудили реализацию пунктов плана Зеленского.

Вторая встреча должна пройти в Саудовской Аравии 5–6 августа. На ней ожидаются представители 40 стран. Осенью Зеленский также рассчитывает собрать глобальный саммит мира, на котором будут представители Севера, Юга, Востока, Запада.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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