Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 17 янв, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 17 янв, 13:29
В списке Forbes богатейших людей мира впервые в году сменился лидер Бизнес, 14:36 Российская лыжница выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира Спорт, 14:11 В Совфеде ответили на слова Помпео о смене российского правительства Политика, 13:56 В Сомали взорвался заминированный автомобиль Общество, 13:46 Российский теннисист выиграл второй турнир подряд Спорт, 13:40 МИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине Политика, 13:30 Глава МВФ увидела возвращение мировой экономики к Великой депрессии Экономика, 13:13 Российский вратарь повторил рекордную серию в матче НХЛ Спорт, 13:04 В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения Общество, 12:53 Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца Общество, 12:41 У безработного москвича похитили $100 тыс. из банковской ячейки Общество, 12:29 Капитан «Манчестер Юнайтед» перешел в миланский «Интер» Спорт, 12:28 Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожений Общество, 12:05 В аварии на Ямале погибли три человека Общество, 12:02
Политика ,  
0 

МИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине

Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств. Об этом говорится в комментарии МИД России по поводу принятия Верховной радой закона «Об общем среднем образовании».

В сообщении говорится, что после вступления в силу документа обучение на языке стран Евросоюза станет возможным только до пятого класса. После этого преподавание на украинском языке будет постепенно возрастать с 20 до 60% времени занятий к девятому классу. Русскоговорящие дети также смогут учиться на родном языке до пятого класса, но после этого не менее 80% занятий должны проходить на украинском. В МИДе отметили, что двойные ограничения затрагивают также и другие языки, например белорусский и идиш.

Приняв закон, украинские власти проигнорировали рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы об обеспечении «необходимого баланса» в языковой сфере, говорится в комментарии. Кроме того, дипломаты обратились к ООН, ОБСЕ и Совету Европы с просьбой дать оценку действиям Киева.

Премьер Венгрии объяснил вето страны на декларацию послов НАТО по Украине
Политика

В сентябре 2017 года экс-президент Украины подписал закон «Об образовании», согласно которому с 2018 года школы должны были прекратить занятия на любых языках, кроме украинского, начиная с пятого класса. С 2020 года на преподавание на государственном языке должна была перейти также и начальная школа. Закон раскритиковали в России, Польше, Венгрии, Румынии и Молдавии. Так, российский МИД обвинил Киев в «полной украинизации образовательного пространства страны». Летом 2018 года венгерские власти пообещали блокировать диалог Украина — НАТО до смягчения Киевом языковой политики. В октябре из-за нарушения прав венгров на Украине Будапешт наложил вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.

Володин заявил о просьбе Венгрии помочь защитить диаспору на Украине
Политика

В декабре 2019 года спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия по борьбе за права нацменьшинств на Украине. По словам Володина, речь шла в первую очередь о языковой дискриминации. В Киеве опровергли сообщения о просьбе Венгрии, отметив, что Киев и Будапешт являются партнерами, которые могут сами решить все вопросы.

Теги: МИД, дискриминация, Украина
Материалы по теме
Air Canada оштрафовали за дискриминацию французского языка
Общество
Аксенов назвал дискриминацией новые санкции США против санаториев Крыма
Политика
СМИ узнали о дискриминации русскоязычных ИT-компаний в США
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter