МИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине

Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств. Об этом говорится в комментарии МИД России по поводу принятия Верховной радой закона «Об общем среднем образовании».

В сообщении говорится, что после вступления в силу документа обучение на языке стран Евросоюза станет возможным только до пятого класса. После этого преподавание на украинском языке будет постепенно возрастать с 20 до 60% времени занятий к девятому классу. Русскоговорящие дети также смогут учиться на родном языке до пятого класса, но после этого не менее 80% занятий должны проходить на украинском. В МИДе отметили, что двойные ограничения затрагивают также и другие языки, например белорусский и идиш.

Приняв закон, украинские власти проигнорировали рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы об обеспечении «необходимого баланса» в языковой сфере, говорится в комментарии. Кроме того, дипломаты обратились к ООН, ОБСЕ и Совету Европы с просьбой дать оценку действиям Киева.

В сентябре 2017 года экс-президент Украины подписал закон «Об образовании», согласно которому с 2018 года школы должны были прекратить занятия на любых языках, кроме украинского, начиная с пятого класса. С 2020 года на преподавание на государственном языке должна была перейти также и начальная школа. Закон раскритиковали в России, Польше, Венгрии, Румынии и Молдавии. Так, российский МИД обвинил Киев в «полной украинизации образовательного пространства страны». Летом 2018 года венгерские власти пообещали блокировать диалог Украина — НАТО до смягчения Киевом языковой политики. В октябре из-за нарушения прав венгров на Украине Будапешт наложил вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.



