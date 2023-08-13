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Военная операция на Украине ,  
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Bild узнал об отправке Германией на Украину новых «супердронов»

Bild: Германия отправит Украине разведывательные беспилотники LUNA NG
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Военная операция на Украине
Украина получит новые беспилотники Luna NG с возможностью бесшумного запуска на любой местности и полетов на высоте в 5 км. Они могут выполнять разведывательные и ударные задачи
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца этого года передаст украинской армии разведывательные беспилотники Luna NG, пишет Bild со ссылкой на источники. Издание называет аппараты супердронами, которые способны «видеть и слышать».

В комплекты войдут наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. NG в названии дрона означает New Generation — эта модель является более усовершенствованной версией уже поставленных Киеву устройств. Luna NG выполняет разведывательные функции, однако ВСУ получат также модификацию, способную переносить оружие.

Беспилотник весит 40 кг, время полета — 6-8 часов. Он способен выполнять задачи на расстоянии 100 км и на высоте до 5 км. Его запуск осуществляется бесшумно на любой местности с помощью складной походной катапульты, а управление автоматизировано настолько, что управлять им чрезвычайно просто, предыдущий опыт управления беспилотниками для этого не требуется, говорится на сайте производители.

Стоимость контракта не раскрывается. Однако в 2019 году Бундесвер сообщал о планах закупить девять систем Luna NG за €130 млн. Планировалось, что первые устройства будут развернуты в немецкой армии в том же году.

Rheinmetall планирует в течение трех месяцев открыть на Украине завод по выпуску бронетеники. Весной руководство концерна уточняло, что возведение объекта будет стоить €200 млн, его мощность составит 400 машин в год. В Берлине рассказывали о планах защитить завод от возможных ударов со стороны России.

Российская сторона критикует поставки западного оружия на Украину. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предлагал Rheinmetall «прислать точные координаты будущего завода».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Украина дроны беспилотники