Bild узнал об отправке Германией на Украину новых «супердронов»
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца этого года передаст украинской армии разведывательные беспилотники Luna NG, пишет Bild со ссылкой на источники. Издание называет аппараты супердронами, которые способны «видеть и слышать».
В комплекты войдут наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. NG в названии дрона означает New Generation — эта модель является более усовершенствованной версией уже поставленных Киеву устройств. Luna NG выполняет разведывательные функции, однако ВСУ получат также модификацию, способную переносить оружие.
Беспилотник весит 40 кг, время полета — 6-8 часов. Он способен выполнять задачи на расстоянии 100 км и на высоте до 5 км. Его запуск осуществляется бесшумно на любой местности с помощью складной походной катапульты, а управление автоматизировано настолько, что управлять им чрезвычайно просто, предыдущий опыт управления беспилотниками для этого не требуется, говорится на сайте производители.
Стоимость контракта не раскрывается. Однако в 2019 году Бундесвер сообщал о планах закупить девять систем Luna NG за €130 млн. Планировалось, что первые устройства будут развернуты в немецкой армии в том же году.
Rheinmetall планирует в течение трех месяцев открыть на Украине завод по выпуску бронетеники. Весной руководство концерна уточняло, что возведение объекта будет стоить €200 млн, его мощность составит 400 машин в год. В Берлине рассказывали о планах защитить завод от возможных ударов со стороны России.
Российская сторона критикует поставки западного оружия на Украину. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предлагал Rheinmetall «прислать точные координаты будущего завода».