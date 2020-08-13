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В Польше обвинили Москву в противостоянии демократии в Белоруссии

Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский указал на «угрозу российской интервенции или даже аннексии», которой опасается белорусская оппозиция. Он предложил ввести санкции против Москвы
Яцек Сариуш-Вольский
Яцек Сариуш-Вольский (Фото: Wiktor Dabkowski / picture alliance / Global Look Press)

Угроза вмешательства со стороны России серьезно влияет на деятельность оппозиции в Белоруссии. Об этом в интервью Польскому радио заявил депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

По словам депутата, у протестующих есть страх перед возможными действиями Москвы. «Если угроза российской интервенции или даже аннексии будет нейтрализована, белорусы смогут построить для себя демократию и вырваться на свободу», — считает он (цитата по Do Rzeczy).

Политик утверждает, что Россия выступает на стороне действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В ЕС назвали недопустимой жестокость против протестующих в Белоруссии
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Накануне в интервью радиостанции Wnet Сариуш-Вольский заявил, что Евросоюз должен ввести против Москвы санкции, поскольку «события, происходящие в Беларуси, существуют только благодаря помощи Российской Федерации».

В Белоруссии с вечера воскресенья проходят акции протеста против предварительных итогов президентских выборов, которые показали победу Лукашенко с существенным отрывом от остальных. Акции протеста быстро переросли в столкновения с силовиками, милиция и военные разгоняют протестующих при помощи светошумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. По всей стране было задержано несколько тысяч человек. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал действия силовиков против демонстрантов недопустимыми, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил созвать экстренный саммит Европейского союза, посвященный ситуации в Белоруссии.

Помпео допустил введение санкций против Белоруссии
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Майк Помпео

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Лукашенко заявил, что акциями протеста в стране управляли из Польши, Великобритании и Чехии. По его словам, выборы в Белоруссии прошли как праздник, а испортить его пытались приезжие из других стран и «овцы», которыми управляли из-за границы. Президент добавил, что организаторы протестов пытались «разжечь пожар в центре Минска», но у них это не получилось.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
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Жесткую реакцию белорусских властей на акции протеста раскритиковал и Вашингтон. Сенатор-демократ Роберт Менендес призвал пересчитать голоса избирателей и провести в Белоруссии новые выборы (по данным ЦИК страны, Лукашенко набирает 80,08%, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%). Он также пригрозил, что власти США и ЕС могут ввести санкции в отношении Лукашенко, если в республике не прекратится «нападение на демократию». Введение ограничительных мер против Минска допустил и госсекретарь Майк Помпео.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Европарламент, Польша, Белоруссия
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