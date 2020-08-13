В Польше обвинили Москву в противостоянии демократии в Белоруссии
Угроза вмешательства со стороны России серьезно влияет на деятельность оппозиции в Белоруссии. Об этом в интервью Польскому радио заявил депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.
По словам депутата, у протестующих есть страх перед возможными действиями Москвы. «Если угроза российской интервенции или даже аннексии будет нейтрализована, белорусы смогут построить для себя демократию и вырваться на свободу», — считает он (цитата по Do Rzeczy).
Политик утверждает, что Россия выступает на стороне действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Накануне в интервью радиостанции Wnet Сариуш-Вольский заявил, что Евросоюз должен ввести против Москвы санкции, поскольку «события, происходящие в Беларуси, существуют только благодаря помощи Российской Федерации».