В Польше обвинили Москву в противостоянии демократии в Белоруссии

Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский указал на «угрозу российской интервенции или даже аннексии», которой опасается белорусская оппозиция. Он предложил ввести санкции против Москвы

Яцек Сариуш-Вольский (Фото: Wiktor Dabkowski / picture alliance / Global Look Press)

Угроза вмешательства со стороны России серьезно влияет на деятельность оппозиции в Белоруссии. Об этом в интервью Польскому радио заявил депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

По словам депутата, у протестующих есть страх перед возможными действиями Москвы. «Если угроза российской интервенции или даже аннексии будет нейтрализована, белорусы смогут построить для себя демократию и вырваться на свободу», — считает он (цитата по Do Rzeczy).

Политик утверждает, что Россия выступает на стороне действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Накануне в интервью радиостанции Wnet Сариуш-Вольский заявил, что Евросоюз должен ввести против Москвы санкции, поскольку «события, происходящие в Беларуси, существуют только благодаря помощи Российской Федерации».