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Netflix $440 (+41,75%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (+0,29%) прогноз ING к 30.09.19
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы
В Мосгоризбиркоме сообщили, что зарегистрируют члена партии «Яблоко» на заседании 14 августа. Ранее окружная избирательная комиссия дважды отказывала Сергею Митрохину из-за качества подписей
Сергей Митрохин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Мосгорсуд постановил зарегистрировать члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, следует из карточки дела на сайте суда.

В пресс-службе Мосгорсуда РБК сообщили, что решением удовлетворено административное исковое заявление Митрохина, отменяющее решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата.

«Теперь окружной избирком обязан зарегистрировать его», — сказал РБК представитель движения «Голос» Василий Вайсенберг.

В пресс-службе Мосгоризбиркома РБК сообщили, что Митрохина зарегистрируют на заседании в среду, 14 августа.

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«Я предлагаю требовать зарегистрировать всех кандидатов сейчас, это единственный способ вернуть хотя бы минимальное доверие к процедуре проверки подписей», — заявил Митрохин РБК. Он также сообщил, что будет продолжать принимать участие в шествиях и митингах, и призвал независимых кандидатов обращаться в суд, потому что «избирательная комиссия демонстрирует круговую поруку».

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Сергею Митрохину отказали в регистрации из-за большого числа недостоверных подписей избирателей, поданных в его поддержку. Однако 30 июля Мосгоризбирком рекомендовал пересмотреть это решение.

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6 августа окружная избирательная комиссия (43-й округ) повторно отказала Митрохину в регистрации в качестве кандидата в депутаты в Мосгордуму. Избирком признал достоверными 4451 подпись, что недостаточно для регистрации кандидатом. 489 подписей по результатам рассмотрения жалобы признали недействительными.

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, в частности, юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, Константину Лисице, Константинасу Янкаускасу, Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову.

Авторы: Константин Ткаченко, Евгения Кузнецова, Любовь Порываева
Теги: Мосгордума, Сергей Митрохин, Выборы
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