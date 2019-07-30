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Отказ признать Митрохина кандидатом в депутаты рекомендовали пересмотреть
Рабочая группа Мосгоризбиркома впервые рекомендовала пересмотреть решение об отказе зарегистрировать одного из оппозиционеров кандидатом в депутаты Мосгордумы. Еще раз рассмотрят вопрос о регистрации «яблочника» Сергея Митрохина
Сергей Митрохин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Мосгоризбирком на своем заседании во вторник еще раз рассмотрит вопрос о регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы представителя «Яблока» Сергея Митрохина, которому ранее в регистрации было отказано. К вопросу о регистрации Митрохина Мосгоризбирком вернется по рекомендации его рабочей группы по рассмотрению жалоб, сообщает «РИА Новости».

На заседании группы член МГИК Дмитрий Реут заявил, что 203 ранее забракованных подписи избирателей, поддержавших Митрохина, были признаны действительными. В результате общее число достоверных подписей оказалось достаточным для регистрации.

«Рабочая группа приняла решение рекомендовать жалобу Митрохина удовлетворить, обязать окружную избирательную комиссию повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата. Это предварительное заключение рабочей группы», — сообщила руководитель рабочей группы Рима Кузнецова.

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По ее словам, окончательное решение по жалобе Митрохина будет принято на вечернем заседании Мосгоризбиркома.

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Ранее Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Кроме того, в регистрации после рассмотрения жалоб отказали Константину Лисице, Юлии Серебрянской, Константинасу Янкаускасу, Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Митрохин
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