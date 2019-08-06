Избирком повторно отказал Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму

Избирком повторно отказал Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму

Окружная избирательная комиссия повторно отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты в Мосгордуму на осенние выборы члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя окружной комиссии Ирину Вялых.

Достоверными избирком признал 4451 подпись избирателей, которые собрал Митрохин, что недостаточно для регистрации кандидатом. 489 подписей по результатам рассмотрения жалобы признали недействительными.

«Окружная избирательная комиссия по выборам в депутаты Московской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 43 решила: отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы 7-го созыва Митрохину Сергею Сергеевичу», — заявила Вялых.