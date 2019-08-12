ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму

Прекратить текущую избирательную кампанию в Мосгордуму может только суд, заявила ЦИК. При этом основанием для этого могут стать только данные о том, что назначены они были с нарушением процедуры

Элла Памфилова (в центре) (Фото: РИА Новости)

В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Принять решение об отмене выборов в Мосгордуму, назначенных на 8 сентября, может только суд. Для этого суд должен отменить принятое ранее решение Мосгордумы о назначении новых выборов.

При этом отменить это решение суд может только, если выяснится, что само решение о назначении новых выборов Мосгордума принимала с нарушением процедуры (сроков, неуполномоченным органом и др.). «На сегодняшний день решение о назначении московских выборов в суде не оспаривается», — говорится в сообщении ЦИК.

Невозможность отменить текущую избирательную кампанию, кроме как по решению суда, гарантирует «невмешательство в выборы любых государственных органов» и «служит для обеспечения принципа обязательности проведения выборов», подчеркивает ЦИК.

Центризбирком также разъяснил, чем текущая ситуация на выборах в Мосгордуму отличается от прецедента с решением ЦИК отменить выборы в подмосковной Барвихе в 2016 году за три дня до их проведения.