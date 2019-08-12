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Политика ,  
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Норвежские F-16 подлетели к российским стратегическим бомбардировщикам
Российские стратегические ракетоносцы совершали плановый полет. В воздушном пространстве над нейтральными водами к ним вылетели норвежские истребители F-16
Бомбардировщик Ту-95 (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Российские бомбардировщики Ту-95 пролетели над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. На отдельных участках маршрута их сопровождали самолеты ВВС Норвегии, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

В военном ведомстве отметили, что российские бомбардировщики регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, Тихого океана. Эти полеты проходят в полном соответствии с международными нормами и не нарушают границы других государств.

На прошлой неделе, 9 августа над Норвежским морем у берегов Скандинавии совершили полет несколько перехватчиков МиГ-31 и шесть противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38. «Полеты на поиск подводных лодок условного противника были проведены в международном воздушном пространстве над акваторией Баренцева и Норвежского морей», — сообщали в Минобороны. МиГ-31 сопровождали самолеты морской авиации и отрабатывали тактику воздушного боя. Издание The Barents Observer сообщало, что на перехват группы российских самолетов трижды вылетали норвежские истребители.

На активизацию действий российской авиации и флота в Северной Европе обращали внимание латвийские военные. По версии Минобороны страны, российские военные в ходе учений «Океанский щит» отрабатывают упражнения по блокировке морских путей, чтобы усложнить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.

8 августа стало известно, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95 совершили полет над нейтральными водами Берингова моря. Их на отдельных участках сопровождали американские F-22 и F-18. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter сообщало, что российские бомбардировщики были перехвачены истребителями ВВС США.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Минобороны, Перехват, Ту-95, F-16, Норвегия
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