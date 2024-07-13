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Политика ,  
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Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Напряженности на белорусско-украинской границы больше нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко и приказал отвести оттуда войска, передает БелТА.

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — сказал белорусский президент.

Он добавил, что «не должно быть никаких лишних мероприятий».

Лукашенко рассказал, что обсудит дальнейшие действия с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что «надо быстрее договариваться».

«Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация, и будут гибнуть люди», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, на Украине «нормальных людей достаточно, особенно среди военных», а Москва готова сесть за стол переговоров, однако пока украинская сторона при поддержке стран НАТО «воюет до последнего украинца». «Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше», — сказал Лукашенко.


Лукашенко выехал на границу с Украиной
Политика
Александр Лукашенко

В начале июля Лукашенко заявил об активизации ВСУ на границах с Белоруссией и призвал Киев «не шалить». Тогда он объявил, что пограничники переведены на усиленную охрану границы, а силы специальных операций «перекрыли направление вероятного движения противника». Также были выведены на позиции ракетные системы «Полонез» и «Искандер».

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Лукашенко граница отвод войск
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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