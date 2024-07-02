Лукашенко заявил об активизации ВСУ и призвал Киев «не шалить»

Лукашенко призвал Украину «не шалить с огнем» и предупредил о выводе на позиции систем «Полонез» и «Искандер». Он предположил, что активизация Киева может быть связана с прибытием российского контингента для участия в параде

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

В последние несколько дней украинские силы активизировались возле границы с Белоруссией, Минск не должен допустить обострения, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю отмечаемого 3 июля Дня независимости республики, передает БелТА.

По его словам, в Белоруссии этого ожидали. Лукашенко предположил, что действия украинской стороны могут быть связаны с прибытием воинского контингента из России для участия в параде в честь Дня независимости Белоруссии.

«Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. <...> Я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнем. Это очень опасно», — сказал он, добавив, что в случае угрозы ответ будет жестким и решительным.

Белорусский президент сообщил, что пограничники переведены на усиленную охрану границы, а силы специальных операций «перекрыли направление вероятного движения противника». «В высокой боевой готовности находятся войска ВВС и ПВО. Как наши, так и российские. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер», — добавил он (цитата по ТАСС).

В то же время Лукашенко заверил, что Белоруссия не собирается «ввязываться» в какие-либо боевые действия: «Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет».

28 июня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о решении усилить защиту на границе с Украиной из-за данных о присутствии в приграничной зоне в Житомирской области Украины подразделений «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Ведомство рассказало о перехваченном разведывательном дроне и тайнике с компонентами взрывного устройства.

На следующий день начальник Генштаба, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил об активности украинских войск на границе с республикой. В частности, по его словам, в населенный пункт Овруч на ровенско-житомирском направлении прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Минск был вынужден переместить на границу белорусских военнослужащих, «наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также двигать иногда артиллерию и быть способными отреагировать».

Муравейко утверждал, что на границе с Белоруссией также находятся десять батальонных тактических групп НАТО численностью более 20 тыс. человек. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Леонид Давидович до этого сообщал о двукратном росте числа полетов разведывательной авиации альянса у границ республики с начала 2024 года.

В Кремле заявили, что складывающаяся ситуация — повод для беспокойства не только для Минска, но и для Москвы.

В Киеве объяснили, что Белоруссия остается «угрожающим направлением» и поэтому Украина укрепляет границу с республикой.