Лукашенко выехал на границу с Украиной

«Пул Первого» пишет, что в ходе визита глава государства в том числе планирует обсудить вопросы безопасности страны на южном направлении. Ранее в июле Лукашенко заявил об активизации украинских сил возле границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на южную границу с Украиной, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый работает. Место дислокации — южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий», — говорится в публикации.

По данным телеграм-канала, в ходе визита глава государства в том числе планирует обсудить вопросы военной безопасности страны на южном операционном направлении. Других подробностей «Пул Первого» не раскрывает.

Спустя час «Пул Первого» опубликовал фотографию Лукашенко в окружении отдающих ему честь военных. В описании сказано, что глава государства направляется в командный пункт 56-го зенитного ракетного полка, где «заслушает доклад об обстановке при выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне».

Белорусские власти с начала 2024 года сообщают о росте числа полетов разведывательной авиации НАТО у границ республики. В феврале Лукашенко заявил, что у границ Белоруссии и России сосредоточены порядка 32 тыс. военных Североатлантического альянса, свыше 1 тыс. единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов.

В том же месяце президент в ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности призывал готовиться к войне «ментально и стратегически». В начале июля он также сообщил об активизации украинских сил возле границы с Белоруссией и призвал Украину «не шалить с огнем». «Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. <...> Я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнем. Это очень опасно», — сказал он, добавив, что в случае угрозы ответ будет жестким и решительным.