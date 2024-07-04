Что означает прием Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества

Белоруссия стала десятым членом Шанхайской организации сотрудничества. Республика также намерена в вступить в БРИКС, однако это объединение пока расширяться не планирует. Подробнее — в материале РБК

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Как прошел прием Белоруссии в ШОС

4 июля, во второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в Астане, Белоруссия официально вступила в эту организацию, став ее десятым участником.

Чтобы войти в ШОС, страна-кандидат должна соответствовать следующим критериям:

принадлежать к евро-азиатскому региону;

быть в дипотношениях со всеми членами ШОС;

быть либо наблюдателем, либо партнером по Диалогу ШОС;

поддерживать активные торгово-экономические и гуманитарные связи с членами ШОС;

ее международные обязательства в сфере безопасности не должны противоречить нормам ШОС;

она не должна находиться в состоянии вооруженного конфликта;

должна выполнять свои обязательства в рамках Устава ООН;

на нее не должны быть наложены санкции Совета безопасности ООН.

«Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения интерес к нему в мире неуклонно растет. Сегодня на саммите в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей организации», — заявил в начале встречи глав государств президент принимающего саммит Казахстана Касым-Жомарт Токаев (цитата по «Казинформ»). Он отметил, что Белоруссия «выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству» в организации, и предложил начать заседание с подписания документов о ее приеме в ШОС.

Белорусский президент Александр Лукашенко поблагодарил членов организации за этот «прекрасный подарок белорусскому народу» и сказал, что этот день войдет в историю страны. Также он сказал, что «выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность» должны именно страны «глобального большинства». «Самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА. По оценке белорусского лидера, ШОС может «разрушить стены однополярного мира, накормить людей, устранив много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов».

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя вступление Белоруссии в ШОС, отметил, что эта республика — часть Союзного государства и Россия заинтересована в том, чтобы «Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах».

ШОС существует с 2001 года. Изначально в нее входило шесть стран — Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан. В 2017-м в организацию вступили Индия и Пакистан, а в 2023-м — Иран. Белоруссия сотрудничает с ШОС с 2009 года — тогда вместе со Шри-Ланкой она получила статус партнера по диалогу, в 2015-м она стала наблюдателем. Сегодня этим статусом обладают Афганистан и Монголия.

Что значит этот шаг республики, и какими будут следующие

И для ШОС, и для Белоруссии ее членство в организации — принципиальный вопрос, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Для ШОС это создает прецедент подключения страны из Восточной Европы. Таким образом организация выходит за рамки Центральной Азии и отношений России с Китаем, — пояснил РБК эксперт. — Для Белоруссии — это возможность выйти из того непростого геополитического положения, в котором она оказалась после 2020-2021 годов, когда против нее были введены новые санкции. Для Минска это серьезный шаг — через институты ШОС он сможет выстраивать двусторонние отношения с другими членами организации».

На это же обращает внимание директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив ИМИ МГИМО Вячеслав Сутырин. «Со вступлением Белоруссии ШОС развивается как некая площадка для диалога о безопасности в Евразии и приобретает статус общерегионального объединения, — сказал РБК эксперт. — ШОС — это огромные рынки, и членство в ней повышает международный статус Белоруссии».

По оценке Притчина, вступление Белоруссии не объясняется исключительно лоббированием со стороны России. «У Белоруссии выстраиваются вполне себе прекрасные отношения со странами Центральной Азии. С учетом глубины ее стратегического взаимодействия с Китаем, думаю, Пекин также был заинтересован в участии Минска, чтобы повысить геополитический вес ШОС в Евразии. Поэтому я бы не сказал, что главным лоббистом и бенефициаром была только Россия», — резюмировал эксперт.

«Россия изначально поддерживала присоединение Белоруссии к ШОС. Этим она подтвердила статус ее главного союзника и продемонстрировала, что помогает Минску расширять число его международных контактов. В пользу Белоруссии также высказывался Китай. Понятно, что в ШОС решение принимают консенсусом, но здесь поддержка Москвы и Пекина была весомым аргументом в пользу Минска», — отметил Сутырин.

Белоруссия также хочет подключиться к БРИКС, — об этом она заявила в июле 2023 года. На саммите в ЮАР 22-24 августа Минск официального приглашения не получил. Тем не менее глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил: республика получила «совершенно четкие заверения», что ее заявка «находится в приоритете».

БРИКС учредили в июне 2006 года. Первоначально объединение называлось БРИК по первым буквам стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Лидеры стран ежегодно встречаются на официальных саммитах с 2009 года. Название БРИКС появилось после присоединения к объединению Южной Африки (South Africa) в 2011 году. В августе прошлого года объединение пригласило Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет, Иран, Аргентину и Эфиопию присоединиться к группе с 1 января 2024 года. Однако новый аргентинский президент Хавьер Милей в конце 2023 года сообщил об отказе от участия страны в объединении. Сегодня в БРИКС входит десять стран, объединение называется БРИКС+.

В БРИКС есть расширенный формат, в нем участвует в том числе и Белоруссия. В июне 2024 года на заседании министров иностранных дел объединения в Нижнем Новгороде Алейник выразил надежду, что «новый статус в объединении» республика обретет после саммита в Казани, который пройдет в октябре.

Сергей Лавров, будучи в Минске в июне, сообщил, что БРИКС решил «взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших». «Параллельно готовятся категории стран-партнеров — «ступени» перед полным членством. Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», — пообещал российский министр.