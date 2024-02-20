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Политика ,  
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Лукашенко сообщил о скоплении военных НАТО у границ России и Белоруссии

Лукашенко: у границ России и Белоруссии находятся 32 тыс. военных НАТО
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возле границ России и Белоруссии размещены около 32 тыс. военных НАТО, более 1 тыс. единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает «Беларусь сегодня».

«Все это говорит о том, что мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир методов устрашения», — добавил глава республики.

Выступая на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, Лукашенко отметил, что силы Запада будут только нарастать, а Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО.

«Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений», — сказал белорусский лидер.

В Белоруссии заявили о росте числа полетов авиации НАТО у границ
Политика
Фото:George Frey / Getty Images

Разведывательная авиация НАТО в два раза увеличила число полетов у границ Белоруссии с начала 2024 года, заявляли власти республики. Заместитель командующего ВВС Леонид Давидович отмечал, что, чем больше полетов совершает авиация НАТО у границ Белоруссии, тем «больше уроков мы извлекаем». 23 января начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко заявил, что НАТО не предупредило Минск о подготовке военных учений. По его словам, это нарушение положения Венского документа ОБСЕ 2011 года.

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