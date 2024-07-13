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Экс-главком рассказал, как в НАТО шутили над атакой России через Арктику

Экс-главком НАТО Ставридис: в альянсе шутили над угрозой России в Арктике
Если бы Россия напала на НАТО через Арктику, альянсу пришлось бы направить спасателей для обнаружения ее сил, пересказал Ставридис бывшие в ходу в альянсе шутки. По его оценке, теперь из-за активности Москвы НАТО стало не до шуток
Джеймс Ставридис
Джеймс Ставридис (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

В странах НАТО десять лет назад не воспринимали всерьез предупреждения об активности России в Арктике, рассказал в статье для Bloomberg бывший главнокомандующий Вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Одними из тех, кто реагировал скептически, были «высокопоставленные канадцы», которые напомнили о принципе «Крайний север, низкая напряженность», подразумевающем сотрудничество всех восемь арктических держав: Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, России и США.

«Кто-то пошутил, что если бы русские напали на Канаду через Арктику, «мы бы в конечном итоге начали поисково-спасательные работы». Возможно. Но это было задолго до вторжения Путина на Украину и его стремления использовать боевые ледоколы. Возможности России в Арктике больше не шутка», — продолжил Ставридис.

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Политика
Фото:Tiffini M. Jones / Getty Images

На Россию приходится примерно треть от всего Арктического региона и 70% экономической активности в северных широтах. «По оценкам Российской академии наук, в арктической зоне сосредоточена подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов, в том числе золота — 40%, нефти — 60%, газа — от 60 до 90%, хрома и марганца — 90%, платиновых металлов — 47%, коренных алмазов — 100% и т.д.», — говорил президент Владимир Путин в 2017 году.

Reuters сообщал в мае о продолжении ограниченного сотрудничества России и стран Запада в Арктике. Члены Арктического совета (США, Канада, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия и Россия) смоделировали в марте крупный разлив нефти у северных берегов Норвегии, Россия при этом приняла участие в учениях по ликвидации последствий гипотетической аварии, отработав отправку двух судов в качестве помощи. Все остальные, кроме России, государства совета входят в состав НАТО. Они приостановили около трети из 130 общих проектов организации из-за конфликта на Украине.

Российский МИД, однако, рассказывал о прекращении контактов «арктической пятерки». В этом формате арктические страны обсуждали спорные вопросы насчет континентального шельфа, «снимали таким образом озабоченности» и «информировали друг друга о готовящихся шагах».

Путин не раз отрицал возможность нападения России на страны НАТО. «Это чушь, понимаете, бред собачий <...> пугалки для бюргеров», — подчеркивал президент России в июне. Полгода назад он отмечал, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать с альянсом.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джеймс Ставридис НАТО Крайний Север Арктика
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