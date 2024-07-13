В Чехии связали исход конфликта на Украине с «поведением России в Европе»

Глава Генштаба ВС Чехии считает, что исход конфликта на Украине определит дальнейшее «поведение Москвы» в Европе, для защиты которой нужна поддержка Киева. Президент России называл выдумкой предположения о нападении на страны НАТО

Исход конфликта на Украине определит дальнейшее «поведение России» в Европе, для ее защиты необходима поддержка Киева, заявил в ходе дебатов по итогам саммита НАТО в Вашингтоне глава Генштаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржегка. Его слова приводит Czech News Agency.

Ржегка не увидел рисков возможной атаки России против стран НАТО в ближайшем будущем, однако счел необходимой долгосрочную подготовку к потенциальному конфликту. «Мы не можем сосредоточиться на России только в Европе, мы должны также посмотреть на другие регионы. То, что в настоящее время происходит в Африке, очень тревожит», — добавил он.

Старший директор отдела оборонной политики и стратегии Министерства обороны Чехии Ян Йиреш в свою очередь отметил усталость общества от конфликта на Украине. Причиной стало «слишком сильное» падение чешской экономики, отметил он. Так, по словам Йиреша, в целом ЕС потратил на военную и гуманитарную помощь Киеву более $100 млрд. «Тем не менее, в Чешской Республике поддержка Украины практически абсолютна», — заключил он.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал западные страны для начала переговоров убедить Россию в невозможности добиться значительных успехов на поле боя и одновременно снабдить Украину всем необходимым вооружением. Он также пообещал поставить Киеву по 50 тыс. боеприпасов в июле и августе и от 80 тыс. до 100 тыс. в месяц с сентября до конца года в рамках «чешской инициативы». Всего в 2024 году Прага обязалась передать Украине 500 тыс. снарядов.

Москва осуждает финансовую и военную помощь Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин называл выдумкой заявления о возможном нападении на страны НАТО. По его словам, такой угрозы не существует, и Россия сама себя защищает на Украине. Он также называл среди условий для переговоров вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, фиксацию этих регионов и Крыма в международных документах как российские территории, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом, который «ничем не отличается от посланий в прошлом».

Украинская сторона настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая в том числе содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годы по результатам проведенных там референдумов. Киев и западные страны не признают итогов голосования и считают произошедшее аннексией.