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В Росгвардии ДНР заявили об атаке кассетными снарядами со стороны Украины

Замглавы Росгвардии ДНР Ходаковский: ВСУ применили кассетные боеприпасы
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

ВСУ обстреляли позиции российских войск кассетными боеприпасами, сообщил в телеграм-канале замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. Место, где это произошло, он не назвал.

«С позиций докладывают: по нам отработали кассетными снарядами. Трижды. Поскольку личный состав находится в укрытиях — урона это не нанесло», — написал он.

Ходаковский добавил, что днем ранее было отмечено снижение артиллерийской активности со стороны ВСУ, вероятно, из-за дефицита снарядов, а теперь «подоспели» кассетные.

Накануне о применении ВСУ кассетных боеприпасов при обстреле Токмака в Запорожской области сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы региона. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на это Москва должна «расчехлить» свои арсеналы таких снарядов.

Передать кассетные боеприпасы Украине решили США, несмотря на протесты со стороны некоторых союзников, например Британии и Германии. Как объяснил президент Джо Байден, это «временное» решение из-за дефицита обычных снарядов у украинской армии. Киев обещал использовать их с осторожностью.

Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что российские военные в случае применения таких боеприпасов Украиной могут применить аналогичные средства.

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Теги
Александр Ходаковский кассетные боеприпасы Украина ДНР ВСУ
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