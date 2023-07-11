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Медведев призвал «расчехлить» кассетные снаряды из-за обстрела Токмака

Медведев: ответом на обстрел Токмака должно быть использование кассетных боеприпасов
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Ответом на использование кассетных боеприпасов при обстреле Токмака со стороны ВСУ должно быть использование аналогичного оружия российской стороной. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — написал Медведев.

О том, что данный населенный пункт обстреляли кассетными боеприпасами, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. «По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — сказано в сообщении ТАСС.

О взрывах в Токмаке в Запорожской области ранее сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов. По его словам, город был обстрелян из РСЗО HIMARS. В сообщении Рогова не сказано, какие боеприпасы использовались при обстреле.

Белый дом объявил о решении передать Украине кассетные боеприпасы 7 июля. Против этого выступили ООН, Великобритания, Германия, Испания, Канада, Австрия и Китай. Договор о запрете кассетных боеприпасов ратифицировали 110 стран, в их число не входят США, Россия и Украина.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что если США поставят Киеву кассетные боеприпасы, то российские войска будут вынуждены применить аналогичные средства.

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Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. Они могут разрываться и спустя долгое время после применения.

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Дмитрий Медведев Токмак Запорожская область Украина Военная операция на Украине кассетные боеприпасы
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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