Подоляк назвал три возможных сценария исхода конфликта для Украины

Подоляк назвал один позитивный и два негативных варианта исхода конфликта для Украины

Фото: Reuters

У Украины есть три возможных сценария окончания конфликта с Россией. Их перечислил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Первый сценарий — «позитивный» для Киева — предусматривает победу Украины и впоследствии ее «доминирование в регионе». В таком случае Киев будет обладать модернизированной и эффективной армией и сильными партнерскими связями, добавил Подоляк.

Второй сценарий — «негативный» — предусматривает поражение Украины в военных действиях и исчезновение страны в течение нескольких лет. «Мы будем постепенно исчезать: год, три, пять, шесть», — предположил советник главы офиса президента Украины.

Третий сценарий — «посерединке», но тоже негативный для Киева — предусматривает появление линии разграничения и очередных минских соглашений «Минск-3». Тогда, по его словам, «Украина будет исчезать еще медленнее».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил «формулу мира», которая предполагает, в частности, вывод российских войск из России. Глава российского МИДа Сергей Лавров отверг возможность переговоров на основе этой формулы. В Москве исключают переговоры о мире без учета «территориальных реалий» и перехода в состав России новых территорий.

Материал дополняется