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Глава МИД Венгрии усомнился в скором окончании конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: конфликт на Украине не завершится в ближайшее время
Между Россией и Украиной усиливается эскалация, наращивается военная помощь Киеву от Запада, что не ведет к миру, заявил Петер Сийярто. Он также отметил, что достижение соглашения между сторонами зависит от США
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Боевые действия на Украине в ближайшем будущем не завершатся, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью турецкому агентству Anadolu.

«К сожалению, все события развиваются в совершенно ином направлении. Поставки оружия, очень открытое упоминание о ядерном потенциале, наступательные действия с обеих сторон, подготовка украинских солдат в европейских странах, очень глубокое участие американцев. Такие действия точно не ведут к миру», — сказал он.

По его словам, заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом зависит от договоренностей между США и Россией, поскольку без американского оружия Украина не сможет вести военные действия.

В воскресенье, 11 июня, и Москва, и Киев заявили, что переговоры между ними сейчас невозможны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль не видит даже «хлипкого фундамента» для их начала, а также желания и готовности Украины к диалогу. Как подчеркнул Песков, вести переговоры Киеву не позволяет Запад.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для старта диалога российские войска должны «убраться с чужой территории». Без соблюдения этого условия проведение переговоров «бессмысленно, опасно и убийственно» для Украины и Европы.

Несмотря на такие позиции обеих сторон, различные страны предпринимают попытки подтолкнуть Москву и Киев к переговорам. Об усилиях по продвижению мирных инициатив заявляли африканские государства, Ватикан, Китай. Последний назначил спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя (бывший китайский посол в России) в качестве главы делегации по урегулированию конфликта на Украине.

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Ли Хуэй в мае посетил Россию, Украину, Германию, Польшу, Францию и Бельгию (так как там находится штаб-квартира ЕС) для обсуждения вопроса по разрешению кризиса, однако пока каких-либо существенных договоренностей достигнуто не было.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Венгрия Сийярто Петер Украина
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