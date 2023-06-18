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Столтенберг исключил заморозку конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: только Украина может определить условия завершения конфликта
Несмотря на желание скорейшего окончания конфликта на Украине во всем мире, только Киев может решить, какие условия являются приемлемыми для завершения боевых действий, заявил Столтенберг
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Только Украина может решить, какие условия окончания конфликта являются приемлемыми, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

Он отметил, что все хотят завершения боевых действий. «Но для того, чтобы мир был прочным, он должен быть справедливым. Мир не может означать замораживание конфликта и принятие сделки, продиктованной Россией», — продолжил Столтенберг.

Он добавил, что военные успехи Киева улучшат его переговорную позицию.

Говоря о членстве Украины в НАТО, Столтенберг сказал, что будущее страны зависит от альянса, но приоритетом сейчас является достижение ей успеха как суверенного и независимого государства. Также он заявил, что необходимо обеспечить гарантии безопасности Украины после окончания боев.

Генсек НАТО рассказал, что на предстоящем саммите блока в Вильнюсе (11–12 июля) союзники примут пакет помощи Киеву, который «на несколько лет приблизит Украину к стандартам» альянса. Кроме того, необходимо активизировать политические связи, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что мирные переговоры возможны только после вывода с территории страны российских войск. После встречи с лидерами африканских стран, которые выступают за участие в урегулировании конфликта, украинский президент заявил, что «допустить переговоры сейчас» означает заморозку конфликта.

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Также Зеленский в ноябре представил свою «формулу мира» из десяти пунктов, среди которых кроме вывода российских войск и прекращения конфликта значатся радиационная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение пленных и депортированных, недопущение эскалации и др.

В Кремле говорили, что о выводе российских войск с Украины не может быть и речи. Киеву следует учитывать появление в составе России новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Для достижения мира Запад должен остановить поставки Украине оружия, ВСУ необходимо прекратить боевые действия, а украинским властям нужно вернуться к нейтральному статусу страны и отказаться от вступления в НАТО и ЕС, заявляли в МИДе России.

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Йенс Столтенберг заморозка конфликта Украина
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