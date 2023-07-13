Блогера Хилми Форкса задержали в Москве за распространение порнографии

В Москве полицейские задержали блогера Хилми Форкса по подозрению в распространении порнографических материалов, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в телеграм-канале.

«Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по п. «б» части 3 статьи 242 УК в отношении блогера», — написала Мизулина. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Блогеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. На видео из отделения полиции, которое опубликовала Мизулина, Хилми Форкс сказал, что в своем телеграм-канале распространял «треш-контент».

Это не первое уголовное дело в отношении блогера. В январе против него и блогера Даши Корейки открыли дело по ст. 6.21 КоАП («пропаганда ЛГБТ»).

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