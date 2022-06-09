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В ОАЭ предупредили о «невиданных» ценах при отказе от российской нефти

BRENT BRENT $123,55 +0,38%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Цены на нефть могут достичь «невиданного» уровня без поставок российских энергоресурсов на мировой рынок. Об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, передает Bloomberg.

По его словам, без увеличения инвестиций по всему миру ОПЕК+ не сможет гарантировать достаточные поставки нефти, в то время как спрос восстанавливается после пандемии коронавируса.

Сейчас, заявил министр, цены на нефть «далеки от своего пика», поскольку рынок еще не вернулся в полной мере в Китай.

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2 июня страны ОПЕК+ решили дополнительно увеличить квоты на добычу нефти до 648 тыс. барр. в сутки вместо 432 тыс. в июле и августе. По словам вице-премьера Александра Новака, этот шаг позволит сбалансировать рынок нефти.

8 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до $124,12 за баррель, став дороже на $3,55 по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до $122,9 за баррель.

Цены на нефть растут на фоне новых ограничений Евросоюза: 3 июня Брюссель ввел шестой пакет санкций против России, куда вошло частичное эмбарго на поставки нефти. Под запрет попали поставки сырья по морю, а страны, зависимые от импорта российской нефти, продолжат получать ее по трубопроводу «Дружба». США ввели эмбарго на поставки нефти и газа из России 8 марта. На следующий день цены на бензин в стране преодолели исторический максимум и превысили отметку $4,17 за галлон. От российской нефти отказались также Великобритания и Канада.

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7 июня глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон и союзники обсуждают, как сохранить поток нефти из России на мировой рынок, поскольку это сдержит рост цен на топливо, но вместе с тем хотят ограничить прибыль Москвы от экспорта.

Теги
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