Путин отметил возвращение стран Запада к углю после «шума» из-за экологии

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 64,13 (-0,19) Инвестиции, 15:52
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 63,14 (+0,23) Инвестиции, 15:52
Путин предупредил, что договориться с Россией будет труднее Политика, 19:59
Журналиста Илью Красильщика объявили в розыск по делу о фейках про армию Политика, 19:55
Прокурор запросил пять лет для экс-директора «Открытой России» Пивоварова Политика, 19:52
Путин ответил желающим победить Россию в бою фразой «пусть попробуют» Политика, 19:50
Уроженка России Рыбакина впервые в карьере вышла в финал Уимблдона Спорт, 19:45
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 19:42
Мосбиржа заявила об изучении допуска к торгам инструментов на основе ЦФА Инвестиции, 19:39
Встреча Путина с главами думских фракций. Прямая трансляция Политика, 19:39
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Миллиардер Мельниченко стал гражданином ОАЭ Бизнес, 19:32
В РФС заявили о готовности разработать собственную программу VAR Спорт, 19:30
Глава МИД Индонезии сообщила об отказе министров G7 ужинать с Лавровым Политика, 19:28
В США ракета-носитель Minotaur II взорвалась при испытаниях Технологии и медиа, 19:24
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 19:19
Путин заявил о «хороших видах» на урожай пшеницы в России Политика, 19:06
Политика ,  
0 

Путин отметил возвращение стран Запада к углю после «шума» из-за экологии

По словам президента, раньше во многих странах Европы было больше угольной генерации, чем у России, а сейчас будет еще больше. В мае ЕК одобрила увеличение использования угля в ЕС в качестве замены российским энергоносителям
Владимир Путин на встрече с победителями конкурса &laquo;Лидеры России&raquo;
Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» (Фото: kremlin.ru)

Западные страны «шумели» по поводу негативного воздействия выбросов на экологию, однако сейчас переходят к угольной генерации, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Трансляцию вел телеканал РБК.

«Вот наши коллеги в западных странах все шумели, шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее, а сейчас переходят к угольной генерации, у них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет еще больше», — сказал Путин.

Video

По его словам, энергетическая атомная отрасль является экологически чистой и входит в пакет мероприятий по улучшению климата и окружающей среды.

«Если грамотно подходить, а у нас именно такой грамотный подход к решению этих вопросов, то это будет и помогать развивать экономику, и сохранять окружающую среду», — добавил президент.

Как страх перед атомной энергетикой вредит окружающей среде
Зеленая экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В мае Financial Times (FT) сообщала, что Европейская комиссия одобрила увеличение использования угля в ЕС в качестве замены российским энергоносителям. В комиссии заявили, что в течение следующих пяти–десяти лет объемы его потребления вырастут на 5%.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Homo Deus. Краткая история завтрашнего дня
Саммари

FT указывала, что вероятное увеличение потребления угля не соответствует «зеленой» повестке ЕС, хотя комиссия настаивала, что достигнет своих целей по сокращению выбросов не менее чем на 55% к 2030 году. Ответственный за реализацию плана REPowerEU (для скорейшего отказа от российских энергоресурсов. — РБК) еврокомиссар Франс Тиммерманс, отвечая на вопрос, совместим ли он с политикой ЕС по декарбонизации экономики, заявил, что у ЕС нет выбора, пишет FT.

Европа начала готовить проект плана по ускоренному отказу от российских энергоносителей после резкого роста цен на газ и другие источники энергии во второй половине 2021 года, когда на биржевых торгах они впервые превысили $2 тыс. за 1 куб. м. Кроме того, ситуация усугубилась на фоне специальной военной операции на Украине и неопределенности с поставками российского газа, отмечала пресс-служба Еврокомиссии.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что план REPowerEU будет основан на трех принципах: экономия энергии, ускорение перехода на возобновляемые источники и диверсификация поставок.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Владимир Путин «Лидеры России» уголь Экология атомная энергетика
Материалы по теме
Власти Украины запретили вывозить добытые в стране уголь, мазут и газ
Бизнес
В Австралии предложили вернуть в строй угольные электростанции
Бизнес
Парламент Швеции одобрил запрет на добычу угля, нефти и природного газа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter