Путин отметил возвращение стран Запада к углю после «шума» из-за экологии

По словам президента, раньше во многих странах Европы было больше угольной генерации, чем у России, а сейчас будет еще больше. В мае ЕК одобрила увеличение использования угля в ЕС в качестве замены российским энергоносителям

Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» (Фото: kremlin.ru)

Западные страны «шумели» по поводу негативного воздействия выбросов на экологию, однако сейчас переходят к угольной генерации, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Трансляцию вел телеканал РБК.

«Вот наши коллеги в западных странах все шумели, шумели по поводу экологии и ограничения выбросов и так далее, а сейчас переходят к угольной генерации, у них и было больше угольной генерации во многих странах Европы, чем у нас, а сейчас будет еще больше», — сказал Путин.

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По его словам, энергетическая атомная отрасль является экологически чистой и входит в пакет мероприятий по улучшению климата и окружающей среды.

«Если грамотно подходить, а у нас именно такой грамотный подход к решению этих вопросов, то это будет и помогать развивать экономику, и сохранять окружающую среду», — добавил президент.

В мае Financial Times (FT) сообщала, что Европейская комиссия одобрила увеличение использования угля в ЕС в качестве замены российским энергоносителям. В комиссии заявили, что в течение следующих пяти–десяти лет объемы его потребления вырастут на 5%.

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FT указывала, что вероятное увеличение потребления угля не соответствует «зеленой» повестке ЕС, хотя комиссия настаивала, что достигнет своих целей по сокращению выбросов не менее чем на 55% к 2030 году. Ответственный за реализацию плана REPowerEU (для скорейшего отказа от российских энергоресурсов. — РБК) еврокомиссар Франс Тиммерманс, отвечая на вопрос, совместим ли он с политикой ЕС по декарбонизации экономики, заявил, что у ЕС нет выбора, пишет FT.

Европа начала готовить проект плана по ускоренному отказу от российских энергоносителей после резкого роста цен на газ и другие источники энергии во второй половине 2021 года, когда на биржевых торгах они впервые превысили $2 тыс. за 1 куб. м. Кроме того, ситуация усугубилась на фоне специальной военной операции на Украине и неопределенности с поставками российского газа, отмечала пресс-служба Еврокомиссии.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что план REPowerEU будет основан на трех принципах: экономия энергии, ускорение перехода на возобновляемые источники и диверсификация поставок.