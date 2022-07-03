Welt сообщила, что власти ФРГ занизили данные по импорту нефти из России

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Министр экономики и климата Германии Роберт Хабек занизил данные по импорту нефти из России за апрель, пишет Die Welt.

Издание напомнило, что Хабек в апреле говорил, что страна импортирует лишь 12% российской нефти. Однако по данным Минэкономики Германии, предоставленным в ответ на запрос зампредседателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Йенса Спана, в марте этот показатель равнялся почти 37%, а в мае доля импортируемой Германией из России нефти составляла 27,8%.

«Снижение зависимости от сырой нефти до 12%, объявленное министром экономики Хабеком несколько недель назад, по-видимому, было скорее спонтанной оценкой», — предположил Спан.

По мнению эксперта, приведенные немецким Минэкономики данные указывают на то, что зависимость от России практически не уменьшилась.

На вопрос Die Welt, как объяснить несоответствие между словами Хабека и фактическим уровнем импорта, министерство ответило, что тогда компании-импортеры нефти говорили о возможности выхода из контрактов с Россией.