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Три человека погибли в результате обстрела волонтерского центра в Донецке

По меньшей мере три человека погибли в результате обстрела волонтерского центра в Шахтерском районе Донецка, 11 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, отметив, что среди погибших есть жители области, которой он руководит.

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«К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико. Ребята находились там с мирной миссией и занимались распределением гуманитарной помощи», — сказал он.

По его словам, по четвертому человеку ведутся поисковые работы.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Штаб обстреляли 10 июля. Пострадали волонтеры организации «Молодая республика». Сегодня пострадавших навестили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава ДНР Денис Пушилин и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

«Всем раненым оказывается вся необходимая медпомощь. Лечат их лучшие доктора, в том числе наши врачи-добровольцы, которые вместе с гуманитарной миссией «Единой России» приехали в Донецк. Говорят, что необходимости перевозить ребят на лечение в Россию сейчас нет», — написал Турчак.

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В начале мая Кириенко открыл в Донецке штаб общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Ее цель — организация гуманитарной помощи, координация деятельности волонтеров, а также оказание юридической и психологической помощи местным жителям.

Теги
ДНР Донецк погибшие Астраханская область Сергей Кириенко Андрей Турчак Денис Пушилин Украина
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