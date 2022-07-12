Три человека погибли в результате обстрела волонтерского центра в Донецке

По меньшей мере три человека погибли в результате обстрела волонтерского центра в Шахтерском районе Донецка, 11 человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, отметив, что среди погибших есть жители области, которой он руководит.

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«К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико. Ребята находились там с мирной миссией и занимались распределением гуманитарной помощи», — сказал он.

По его словам, по четвертому человеку ведутся поисковые работы.

Штаб обстреляли 10 июля. Пострадали волонтеры организации «Молодая республика». Сегодня пострадавших навестили первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава ДНР Денис Пушилин и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

«Всем раненым оказывается вся необходимая медпомощь. Лечат их лучшие доктора, в том числе наши врачи-добровольцы, которые вместе с гуманитарной миссией «Единой России» приехали в Донецк. Говорят, что необходимости перевозить ребят на лечение в Россию сейчас нет», — написал Турчак.

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В начале мая Кириенко открыл в Донецке штаб общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Ее цель — организация гуманитарной помощи, координация деятельности волонтеров, а также оказание юридической и психологической помощи местным жителям.