«ТВ Центр» сообщил о ранении своего сотрудника в Донецке

Ранен ассистент оператора Андрей Алексеев, ему предстоит операция. В ДНР сообщили о четырех погибших мирных жителях за сутки из-за обстрелов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Съемочная группа российского телеканала «ТВ Центр» попала под обстрел в районе железнодорожного вокзала в Донецке, сообщается в Telegram-канале «ТВ Центра».

«Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции», — уточняет канал в другом посте.

По данным Донецкого агентства новостей к 17:00, за сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны Украины погибли четыре мирных жителя, еще 15 пострадали. Удары наносили по Донецку, Макеевке, Горловке, Ясиноватой. В Донецке, как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате обстрелов повреждены здания трех детских садов и лицей.

В середине июня в ходе спецоперации на Украине погиб военный журналист Сергей Постнов, который работал начальником группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии. По данным Совета ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел, который сообщил о его гибели, Постнов принимал участие в боях за город Гостомель, а также нескольких городов и населенных пунктов Харьковской области и ЛНР.