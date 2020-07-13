«Коммерсантъ» назвал возможных кандидатов на замену Фургалу

Эксперты допускают как мягкий вариант с назначением врио главы региона представителя ЛДПР, так и возможный отказ от компромисса с целью побыстрее решить вопрос с руководителем края

Фото: Евгения Пустовит / ТАСС

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей, может быть отправлен в отставку до четверга, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

Собеседники издания (в том числе в администрации президента) также сообщили, что есть пять потенциальных кандидатов на пост нового руководителя региона. Это глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк («Коммерсантъ» утверждает, что привлечь его к выборам в 2019 году пыталась «Единая Россия»), председатель комитета Госдумы по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.

Опрошенные изданием эксперты разошлись в оценках, кто может стать новым главой Хабаровского края. По мнению политолога Александра Кынева, наиболее разумным вариантом для федеральной власти будет спустить ситуацию на тормозах, потому что только это позволит снизить волну протестов. В свою очередь, эксперт по региональной политике Виталий Иванов посчитал, что правильнее всего врио губернатора назначить персону «с хабаровским бэкграундом», но не вовлекавшуюся в проекты «Единой России» и приемлемую для ЛДПР.

Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, в свою очередь, предположил, что для Кремля важно назначить нового врио независимо от его популярности в регионе, рассчитывая, что взвешенной политикой и адекватными шагами тот сможет успокоить ситуацию на месте. А политолог Александр Пожалов не исключает, что власти могут отсрочить назначение врио на несколько недель, чтобы за это время предоставить протестующим доказательства вины Фургала.

После ареста губернатора в Хабаровске и других городах региона проходили акции протеста в его поддержку. По данным МВД, в первый день в событиях участвовали от 10 тыс. до 12 тыс. человек. Местные СМИ утверждали, что на улицы вышли около 35 тыс. человек, а митинг был самым массовым в истории края.

Правительство Хабаровского края предупреждало, что все акции не санкционированы, а их участники и организаторы могут понести ответственность. Кроме того, власти указывали, что проведение массовых мероприятий повышает опасность распространения коронавируса.