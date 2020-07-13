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Дело губернатора Фургала ,  
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Трутнев объяснил приезд в Хабаровск во время митингов в поддержку Фургала

Полпред признал право протестующих высказывать свое мнение и раскритиковал региональные власти за недостаточный объем инвестиций и большое число заболевших
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев приехал в Хабаровск, чтобы убедиться в том, что местные власти «продолжают выполнять все необходимые для людей функции», сообщает «РИА Новости».

«Я просил, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали. Если будет смена команды, то совершенно очевидно, что человек будет вначале назначен исполняющим обязанности, а затем избранный губернатор Хабаровского края будет определяться, с какой командой он будет работать», — отметил он.

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Фото: Евгения Пустовит / ТАСС

Трутнев согласился с тем, что люди, участвующие в акциях протеста в связи задержанием главы региона, имеют право выражать свое мнение. Он отметил, что губернатора Фургала поддерживало большое количество людей. При этом полпред напомнил, что были и те, кто знал определенные детали биографии главы региона, а потому могли голосовать против него.

СМИ сообщили о задержании четырех человек на акции в поддержку Фургала
Общество
Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Отвечая на вопрос, почему обвинения Фургалу были предъявлены через несколько лет после совершения преступлений, в которых его подозревают, Трутнев ответил, что информации пошло больше именно после избрания политика на пост главы региона. «Когда человек становится губернатором о нем говорят все и всё. Поэтому информации пошло намного больше», — объяснил Трутнев.

Оценивая работу властей Хабаровского края, Трутнев подверг ее критике. По его словам, регион привлекает «ничтожно мало» инвестиций», а ситуация по коронавирусу там «не очень хорошая». «Я бы даже жестче сказал, у вас количество заболевших максимальное по Дальнему Востоку». — добавил полпред.

Вспомнил Трутнев также сообщил, что хабаровским властям были выделены миллиарды на строительство онкодиспансера и дворца самбо. «Но ничего не построено», — отметил он.

Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
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Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Ранее о том, что Трутнев приехал в Хабаровск с «негласным визитом», сообщал «Коммерсантъ». Издание указывало, что в первую очередь полпред президента встретился с руководством силовых структур, а затем провел закрытое совещание с представителями краевого правительства.

Сергей Фургал был задержан в середине прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х. Он был перевезен в Москву, где суд арестовал главу региона.

После ареста губернатора в Хабаровске и других городах региона проходили акции протеста в его поддержку. По данным МВД, в первый день в событиях участвовали от 10 тыс. до 12 тыс. человек. Местные СМИ утверждали, что на улицы вышли около 35 тыс. человек, а митинг был самым массовым в истории края.

Видео

Автор: Артем Филипенок
Теги: Юрий Трутнев, Сергей Фургал
Материалы по теме
«Коммерсантъ» назвал возможных кандидатов на замену Фургалу
Политика
СМИ сообщили о задержании четырех человек на акции в поддержку Фургала
Общество
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