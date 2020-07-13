Трутнев объяснил приезд в Хабаровск во время митингов в поддержку Фургала

Полпред признал право протестующих высказывать свое мнение и раскритиковал региональные власти за недостаточный объем инвестиций и большое число заболевших

Юрий Трутнев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев приехал в Хабаровск, чтобы убедиться в том, что местные власти «продолжают выполнять все необходимые для людей функции», сообщает «РИА Новости».

«Я просил, чтобы все работало штатно, чтобы никаких проблем жители не ощущали. Если будет смена команды, то совершенно очевидно, что человек будет вначале назначен исполняющим обязанности, а затем избранный губернатор Хабаровского края будет определяться, с какой командой он будет работать», — отметил он.

Трутнев согласился с тем, что люди, участвующие в акциях протеста в связи задержанием главы региона, имеют право выражать свое мнение. Он отметил, что губернатора Фургала поддерживало большое количество людей. При этом полпред напомнил, что были и те, кто знал определенные детали биографии главы региона, а потому могли голосовать против него.