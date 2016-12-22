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Матвиенко поприветствовала «французского сидельца» Керимова в Совфеде
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Матвиенко поприветствовала «французского сидельца» Керимова в Совфеде
Политика, 10:26
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Матвиенко поприветствовала «французского сидельца» Керимова в Совфеде
Накануне, 12 июля, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов пропустил заседание в Совете Федерации из-за плохого самочувствия. Из Франции, где его обвинили в налоговом мошенничестве, Керимов вернулся только в конце июня
Сулейман Керимов (справа) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Сенатор Сулейман Керимов пришел на заседание Совета Федерации после вынужденного перерыва, связанного с расследованием дела в отношении него во Франции, передает корреспондент РБК. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к коллеге, отметив, что сенаторы «искренне рады, что вы смогли доказать свою невиновность».

«Давайте поприветствуем нашего французского сидельца Сулеймана Абусаидовича Керимова, который после длительного перерыва вернулся в нашу команду», — сказала Матвиенко, добавив, «мы сопереживали за вас, мы боролись за вас».

Спикер Совфеда также отметила, что Керимову удалось доказать свою невиновность и снять с себя обвинения «в строгом соответствии с законодательством». «Я очень рада, что вы не сбежали, не струсили», — добавила она.

Керимова задержали во Франции в ноябре прошлого года, где правоохранительные органы заподозрили его в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки трех вилл стоимостью около €400 млн на Лазурном Берегу по заниженной цене через фиктивные компании. Помимо этого сенатора подозревали в переправке во Францию от €500 млн до €750 млн, в том числе наличными.

Почему Франция освободила Сулеймана Керимова
Бизнес

Керимов смог вернуться в Россию только в конце июня. Следователям не удалось найти достаточно доказательств, что он нарушал французские законы. 28 июня сенатора перевели в статус ассистированного свидетеля, промежуточный между обвиняемым и свидетелем во французской судебной практике. Свидетеля в этом статусе нельзя помещать под надзор, поэтому Керимов смог вернуться из Франции в Россию.

Накануне, 12 июля, сенатор от Республики Дагестан не пришел на заседание комитета Совфеда по регламенту и организации работы палаты. О своем отсутствии Керимов уведомил коллег заранее. «Предположительно — из-за самочувствия», — пояснили РБК в пресс-службе комитета.

Авторы: Григорий Набережнов, Наталья Демченко, Евгения Кузнецова.
Теги: Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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