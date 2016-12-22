Сулейман Керимов не пришел на заседание Совета Федерации по регламенту

После возвращения из Франции сенатор Сулейман Керимов не пришел на заседание комитета Совета Федерации по регламенту и организации работы палаты, подтвердили РБК в пресс-службе комитета.

По словам ее представителя, сенатор заранее написал заявление о том, что будет отсутствовать на мероприятии.

«Предположительно — из-за самочувствия», — сказали РБК в пресс-службе.

При этом ожидается, что Керимов будет присутствовать 13 июля на пленарном заседании Совфеда.

Сенатору от Дагестана Керимову вернули российский паспорт 29 июня, после чего он прилетел в Москву. Как отметил телеканалу РБК его представитель в Совфеде Алексей Красовский, после приезда он приступил к выполнению своих обязанностей. Однако источник рассказал РБК, что Керимов был занят своими делами, отметив, что в Совфеде сенатор еще не появлялся.

Керимова задержали во Франции в ноябре 2017 года в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов через покупку недвижимости по сниженной цене. По данным следствия, сделка оценивалась в €400 млн.

Однако в июне 2018 года апелляционный суд Экс-ан-Прованса снял с сенатора обвинения, выдвинутые судом Ниццы и перевел его в статус ассистированного свидетеля.