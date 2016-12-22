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Керимов вернулся в Москву после снятия обвинений во Франции
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Керимов вернулся в Москву после снятия обвинений во Франции
Политика, 13:07
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Керимов вернулся в Москву после снятия обвинений во Франции
Сенатор Сулейман Керимов вернулся в Москву. Во Франции его подозревали в уклонении от уплаты налогов, однако несколько дней назад его перевели из обвиняемых в свидетели
Сулейман Керимов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Сенатору от Дагестана Сулейману Керимову 29 июня вернули российский паспорт, после чего он вернулся в Россию. Об этом со ссылкой на подразделение российского генконсульства в Марселе, канцелярию России в Вильфранш-сюр-Мер, сообщает ТАСС.

«Керимов действительно вернулся в Москву», — подтвердил источник РБК в Совфеде.

«Он занят своими делами. Как понимаете, их накопилось много за время его отсутствия», — добавил собеседник РБК, отметив, что в Совете Федерации Керимов еще не появлялся.

Неприятности российских бизнесменов и чиновников на Лазурном Берегу Еще 1 фото
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Сулейман Керимов, член верхней палаты российского парламента, был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене. По версии французского следствия, он приобрел на Лазурном Берегу виллы на сумму около €400 млн. Помимо этого его подозревали в переправке во Францию от €500 млн до €750 млн, в том числе наличными.

Однако правоохранительным органам не удалось найти достаточно доказательств причастности сенатора к налоговым нарушениям.

Неприятности российских бизнесменов и чиновников на Лазурном Берегу Еще 1 фото
Фотогалерея

Франция сняла все обвинения с сенатора 28 июня. По словам прокурора, он был переведен в статус ассистированного свидетеля. Во французской судебной практике это промежуточный статус между обвиняемым и свидетелем. Тем не менее, такого свидетеля нельзя помещать под надзор — домашний арест или в камеру предварительного заключения.

Обвинения также были сняты с ряда других фигурантов этого дела, сообщил РБК прокурор Жан-Мишель Претр без уточнения их имен.

Кроме Керимова по этому делу проходили юрист Стефан Кьяверини и двое граждан Швейцарии — Филипп Боргетти и Александр Штудхальтер. По словам адвоката Штудхальтера, обвинения с его клиента также были сняты. ​

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Демченко.
Теги: Сулейман Керимов
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