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Почему Франция освободила Сулеймана Керимова
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Почему Франция освободила Сулеймана Керимова
Бизнес, 28 июн, 23:08
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Почему Франция освободила Сулеймана Керимова
Французское следствие отозвало все претензии к сенатору Сулейману Керимову, которого обвиняло в уклонении от уплаты налогов, поскольку не смогло доказать его вину. Но расследование дела продолжается, а Керимов остается свидетелем
Сулейман Керимов (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Свидетель Керимов

Франция сняла все обвинения с сенатора от Дагестана и миллиардера Сулеймана Керимова, сообщил «Интерфакс» и подтвердили источники РБК, знакомые с решением Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. Его перевели в статус свидетеля по делу об отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке элитной недвижимости, сообщил источник РБК. В ближайшее время ему вернут паспорт и залог €40 млн. Более семи месяцев он находился под домашним арестом, который теперь отменен.​

«Господин Керимов больше не обвиняемый, он переведен в статус ассистированного свидетеля», — подтвердил РБК прокурор Экс-ан-Прованса Жан-Мишель Претр, который ведет это дело. Ассистированный свидетель (témoin assisté) в правоприменительной практике Франции — промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым, но такой свидетель не может быть помещен под домашний арест или в камеру предварительного заключения. Это решение суда станет объектом анализа Генеральной прокуратуры Франции, добавил он.

Судебное заседание, решившее судьбу Керимова, состоялось в четверг, 28 июня, в палате предварительного производства Апелляционного суда Экс-ан-Прованса. О том, что заседание касается не сути процесса, а различных вопросов судебной процедуры и актов, связанных конкретно с Керимовым, Претр говорил РБК накануне.

На вопрос о том, кого теперь подозревает следствие в мошенничестве при покупке вилл во Франции, знакомый бизнесмена сказал: «В первую очередь продавцов недвижимости».

С 2008 года Керимов занимает пост сенатора от Дагестана. В списке 200 богатейших бизнесменов России, по версии журнала Forbes, он занимает 21-е место с состоянием $6,3 млрд. Семья Керимова владеет крупнейшим золотодобытчиком в России — компанией «Полюс» (доля 82,4%) и аэропортом Махачкалы. Владелец активов — сын сенатора Саид Керимов. Акции золотодобывающей компании на новостях о снятии обвинений с Керимова выросли на 5,4% в Лондоне и на 5,9% в Москве, однако не восстановились до уровней, предшествовавших аресту: сейчас компания стоит на 22% дешевле, чем в ноябре 2017 года, когда началось преследование Керимова. Капитализацию компании (сейчас составляет 548,7 млрд руб.) обвалили введенные 6 апреля санкции США против ряда российских компаний и олигархов, включая Керимова. Он был внесен в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США.

Неприятности российских бизнесменов и чиновников на Лазурном Берегу Еще 1 фото
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Четыре виллы и десять подозреваемых

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене. По версии французского следствия, он скупил на Лазурном Берегу виллы на сумму около €400 млн. Помимо этого его подозревали в тайной пересылке во Францию от €500 млн до €750 млн, в том числе наличными.

По данным французских СМИ, обвинения также были сняты со швейцарского партнера Керимова Александра Штудхальтера: об этом пишет Capital со ссылкой на адвоката швейцарца. Штудхальтера арестовали в январе этого года, но в марте отпустили под залог €5 млн.

Французская полиция в начале прошлого года заинтересовалась четырьмя виллами (Hier, Medy Roc, Lexa и Fiorella), расположенными по соседству в Антибе, писала газета Nice-Matin. На одной из них — вилле Hier площадью 12 тыс. кв. м в коммуне Антиб на юге Франции — в середине февраля прошли обыски. Согласно документам на собственность, Hier, а также находящимися рядом с ней виллами Medy Roc, Lexa и Fiorella (общая площадь 90 тыс. кв. м) владеет Штудхальтер. Но французская полиция подозревала, что их реальный владелец — давний партнер этого швейцарского финансиста Керимов. Кроме того, цена покупки недвижимости не соответствовала рыночной (официально вилла Hier была куплена за €35 млн, в реальности же на счет продавца в Швейцарии якобы был переведен €61 млн). По версии следствия, в ходе сделки купли-продажи часть денег ушла в Швейцарию в обход налоговых органов Франции.

Кроме Керимова и его партнера фигурантами дела являются французский налоговый юрист Стефан Кьяверини, а также бывший владелец вилл — гражданин Швейцарии Филипп Боргетти. В феврале 2018 года Nice-Matin сообщила о появлении в деле нового обвиняемого — нотариуса из Ниццы Александра Гречишкина-Курганского. Он был отпущен под подписку о невыезде с суммой залога €100 тыс. Его адвокат говорил изданию, что «клиент обвиняется в том, что был консультантом покупателя и, возможно, знал о сокрытии реальной стоимости [недвижимости], не сказав об этом властям, хотя и не оформлял саму сделку».

Деятельность французского налогового юриста Кьяверини следователи изучали с 2014 года и пришли к выводу, что он был посредником при продаже всех четырех вилл. Французское издание​ Mediapart называло Кьяверини «специалистом по созданию офшорных схем», цель которых — уход от налогов. В феврале 2018 года оно сообщило, что этот юрист ​создал схемы и десятки подставных компаний, которые помогли провести мимо французской казны «около €100 млн». «Самая крупная транзакция», по данным Mediapart, была связана с виллой Hier, продажу которой швейцарская семья Боргетти в 2008 году доверила Кьяверини. Юриста обвинили в уклонении от уплаты налогов еще в марте 2015 года. Проведя восемь месяцев в тюрьме, он был освобожден в ноябре 2015 года, но оставался под судебным надзором.

Партнер Paragon Adviсe Group Александр Захаров предполагает, что следствие решило сосредоточиться именно на создателях схем продажи недвижимости, поскольку доказать участие в них Керимова и Штудхальтера не удалось. Французские следователи также не смогли доказать криминальное происхождение денег, якобы ввезенных во Францию, добавляет Захаров. Обвинение в отмывании средств изначально было спорным, потому что установить их источники в отсутствие претензий к таким средствам из России не представляется возможным в принципе, указывает юрист.

Французские власти с самого начала не были уверены в выдвинутых обвинениях. «На встрече с прокурором Прованса заместитель генпрокурора России Саак Карапетян обсуждал, какие процессуальные нарушения могли быть со стороны Керимова — таких не было обнаружено», — напоминает Алим Бишенов, управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm. Именно из-за отсутствия доказательств сенатора не заключили под стражу, позволили расширить круг людей, с которыми ему было разрешено общаться, и несколько раз позволили выехать в Россию, добавил Бишенов. «Всего по делу Керимова проходили десять человек. Так совпало, что они были связаны с Керимовым, что в начале и вызвало подозрения у французских властей», — отметил адвокат.

Саак Карапетян (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Что грозило сенатору?

Если бы следствию удалось доказать вину Керимова в уклонении от уплаты налогов в составе группы лиц, то ему бы грозило наказание до семи лет лишения свободы и штраф €2 млн, следует из ст. 1741 Налогового кодекса Франции. А отмывание денег и иного имущества, согласно ст. 324-1 Уголовного кодекса Франции, карается тюремным сроком до пяти лет и штрафом в размере до €375 тыс.

В конце декабря 2017 года российская Генпрокуратура направила во Францию запрос о передаче дела Керимова в Россию. В защиту Керимова высказались в МИД России и Совете Федерации, письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону написали российские кавалеры Ордена Почетного легиона (высшая награда Франции). Среди подписавшихся — бизнесмен Михаил Прохоров, глава Сбербанка Герман Греф, режиссер Павел Лунгин. Авторы послания убеждали Макрона, что Керимову стоит позволить вернуться в Россию из-за «многочисленных проблем» сенатора со здоровьем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль приложит усилия для защиты интересов Керимова. В четверг Песков не ответил на запрос РБК.

Несмотря на продолжавшееся следствие, французские власти разрешали Керимову выезжать за пределы республики: более чем за семь месяцев, проведенных под домашним арестом, он покидал страну по меньшей мере пять раз. В ходе одной из таких поездок в мае он собирался принять участие в церемонии инаугурации президента Владимира Путина, но внезапно был госпитализирован и в Кремль так и не попал.

Пример Керимова заставил задуматься и других российских олигархов, владеющих недвижимостью во Франции, о своих активах в этой стране. Так, бизнесмен и фигурант санкционного списка SDN Олег Дерипаска ​в январе перевел виллу и особняки во Франции на свою мать Валентину Петровну Дерипаску и двоюродного брата Павла Езубова.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Дмитрий Серков.
При участии: Елена Сухорукова, Тимофей Дзядко.
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