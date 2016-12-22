СМИ узнали о запасном борте Трампа в Таллине во время встречи с Путиным

В воскресенье, 15 июля, в аэропорту Таллина сядет резервный борт президента США Дональда Трампа, у которого на следующий день запланирована двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR).
Трамп прилетит на встречу на борту № 1 — самолете Boeing 747 в Хельсинки, запасной Boeing C32 и транспортный самолет ВВС США пробудут до конца встречи в Таллине.
12 июля финское издание Ilta-Sanomat передало, что в Финляндию доставили лимузин проекта «Кортеж», на котором будет ездить Путин. По данным другого издания — Helsingin Sanomat, переговоры двух лидеров пройдут в президентском дворце, который во времена Российской империи служил резиденцией императору. Кроме того, сообщалось, что Трамп до встречи с Путиным проведет отдельные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что вместе с Трампом на саммит в Хельсинки полетит госсекретарь Майк Помпео.
Президент США в четверг, отвечая на вопросы журналистов на саммите НАТО в Брюсселе, сказал, что предстоящие переговоры с Путиным могут оказаться «действительно плодотворными». Трампа также спросили, что может стать конечной целью встречи двух лидеров.
«Никакого ядерного оружия где бы то ни было в мире — это могло бы стать конечной целью, так? Никаких больше войн, проблем, конфликтов», — ответил президент США.