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СМИ узнали о запасном борте Трампа в Таллине во время встречи с Путиным
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СМИ узнали о запасном борте Трампа в Таллине во время встречи с Путиным
Политика, 09:54
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СМИ узнали о запасном борте Трампа в Таллине во время встречи с Путиным
Запасной лайнер для президента США и сопровождающий его транспортный самолет до конца встречи с Владимиром Путиным будут находиться на территории Эстонии
Фото: Jason Reed / Reuters

В воскресенье, 15 июля, в аэропорту Таллина сядет резервный борт президента США Дональда Трампа, у которого на следующий день запланирована двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR).

Трамп прилетит на встречу на борту № 1 — самолете Boeing 747 в Хельсинки, запасной Boeing C32 и транспортный самолет ВВС США пробудут до конца встречи в Таллине.

12 июля финское издание Ilta-Sanomat передало, что в Финляндию доставили лимузин проекта «Кортеж», на котором будет ездить Путин. По данным другого издания — Helsingin Sanomat, переговоры двух лидеров пройдут в президентском дворце, который во времена Российской империи служил резиденцией императору. Кроме того, сообщалось, что Трамп до встречи с Путиным проведет отдельные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Видео: is.fi

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что вместе с Трампом на саммит в Хельсинки полетит госсекретарь Майк Помпео.

Президент США в четверг, отвечая на вопросы журналистов на саммите НАТО в Брюсселе, сказал, что предстоящие переговоры с Путиным могут оказаться «действительно плодотворными». Трампа также спросили, что может стать конечной целью встречи двух лидеров.

«Никакого ядерного оружия где бы то ни было в мире — это могло бы стать конечной целью, так? Никаких больше войн, проблем, конфликтов», — ответил президент США.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , Финляндия , Эстония
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