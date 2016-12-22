Трамп отправится на саммит с Путиным вместе с Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео отправится вместе с президентом Дональдом Трампом на его встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом говорится в официальном сообщении американского дипведомства.

Как поясняется в сообщении Госдепартамента, Помпео встретится в Хельсинки с главой российского МИД Сеергеем Лавровым, чтобы обсудить с ним ряд проблем в российско-американских отношениях, а также с министром иностранных дел Финляндии Тимо Соини. С последним он обсудит как обстановку в регионе, так и финско-американские отношения.

9 июля Politico назвало состав делегации, которая прибудет вместе с Трампом в Хельсинки. Так, по данным издания, в Финляндию прибудут советник по национальной безопасности Джон Болтон и руководитель его аппарата Фред Флейтц, глава аппарата Белого дома Джон Келли, директор по связям с общественностью Билл Шайн, пресс-секретарь Сара Сандерс, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, помощник по социальным сетям Дэн Скавино и другие высокопоставленные чиновники. Однако имени Помпео среди них не было. Кроме того, Politico перечислило тех, кого не будет в Хельсинки: это

дочь президента США Иванка и его зять Джаред Кушнер. Последнего в США подозревают в связях с русскими властями во время президентской кампании 2016 года.

Встреча Трампа и Путина произойдет 16 июля в Хельсинки, где оба лидера обсудят ситуацию на Украине, в Сирии, а также вопрос с возможным вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году. Местом саммита станет бывшая царская резиденция, построенная в 1820 году, вслед за включением страны в состав Российской империи. Последний русский император, Николай II, посетил его в 1915 году.