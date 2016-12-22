Путинский лимузин «Кортеж» доставили в Хельсинки

Лимузин проекта «Кортеж» российского президента Владимира Путина доставили в Финляндию, сообщает местное издание Ilta-Sanomat.

Отмечается, что автомобиль прибыл в аэропорт Хельсинки, расположенный недалеко от столицы Финляндии в городе Вантаа, самолетом Ил-76.

По данным издания, помимо лимузина «Кортеж» в Финляндию привезли старую машину президента — Mercedes-Benz S600.

Видео: is.fi

Лимузин Aurus Senat, первый продукт проекта «Кортеж», был представлен публике на инаугурации российского президента. В мае Путин поручил «Ростеху» наладить серийное производство джипов и седанов этого проекта. По оценкам главы Министерства торговли и промышленности Дениса Мантурова, стоимость серийных автомобилей составит 10 млн руб.

В Хельсинки 16 июля должна пройти встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что встреча двух лидеров пройдет в президентском дворце. В период, когда Финляндия находилась в составе Российской империи, это здание, построенное в 1820 году, было царской резиденцией. Император Николай II посетил его в последний раз в 1915 году.