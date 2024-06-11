Присяжные признали сына президента США виновным по делу об оружии

Суд присяжных в Делавэре признал Хантера Байдена виновным в незаконном владении револьвером, при покупке которого он соврал, что не употребляет наркотики. Сыну президента США грозит до 25 лет, приговор огласят позднее

Хантер Байден (Фото: Hannah Beier / Reuters)

Суд присяжных в Уилмингтоне (штат Делавер) признал сына президента США Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения в незаконном владении оружием, сообщает Associated Press. На вынесение вердикта понадобилось всего три часа. Судья окружного суда США Мэриэллен Норейка огласит приговор на заседании в течение следующих 120 дней.

Подсудимый приобрел револьвер Colt Cobra 38 Special 12 октября 2018 года, соврав в анкете, что не употребляет наркотики, хотя в действительности испытывал наркотическую зависимость с 2015 по 2019 год, о чем написал в собственных мемуарах и неоднократно рассказывал. Федеральное законодательство запрещает владеть оружием лицам, страдающим от наркотической зависимости. Еще два пункта обвинения связаны с предоставлении ложных данных продавцу оружия и регистрирующим органам.

В общей сложности они предусматривают максимальное наказание в виде 25 лет заключения и штрафа в размере до $750 тыс. Однако сын президента США, вероятно, понесет менее суровое наказание, поскольку у него нет судимостей и он сам признался в наркотической зависимости.

На судебных слушаниях Хантер Байден настаивал на своей невиновности и его адвокаты утверждали, что их клиент на момент покупки оружия искренне верил, что избавился от проблем с запрещенными веществами, поскольку незадолго до этого прошел курс реабилитации. В суде выступили бывшая жена и любовницы Байдена, включая вдову его покойного брата Бо Хэлли Байден, которые рассказали присяжным, что в указанный период сын президента неоднократно употреблял наркотики. В частности, Хэлли Байден сообщила, что 23 октября обнаружила револьвер и запрещенные препараты в грузовике любовника. Испугавшись за безопасность собственных детей и самого Хантера Байдена, она выбросила оружие и патроны в помойку возле ближайшего супермаркета.

Сам Хантер Байден не стал давать показания в свою защиту. На протяжении всего судебного процесса в зале заседания присутствовали члены семейства Байденов: первая леди Джилл, сестра Хантера Эшли и брат с сестрой президента США Джеймс Байден и Валери Байден Оуэнс. Сам Джо Байден ни на одном из заседаний не появлялся, но не раз заявлял, что не помилует сына. Байдена-младшего также обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму $1,4 млн. Слушания по этому делу начнутся в Лос-Анджелесе в сентябре, по этому делу ему также грозит заключение сроком до 17 лет.