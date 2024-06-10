За что сыну президента США Хантеру Байдену грозит 25 лет тюрьмы

В США завершаются слушания по делу сына президента Хантера Байдена, которому инкриминируется незаконное владение оружием и грозит до 25 лет заключения. При чем здесь наркотики и помилует ли Джо Байден своего сына — в статье РБК

Хантер Байден (Фото: Hannah Beier / Reuters)

Какие обвинения предъявляют сыну президента США

Слушания по делу Хантера Байдена проходят в его родном городе Уилмингтоне (штат Делавер). 10 июня, как ожидается, закончат давать показания свидетели, после чего защита и обвинение выступят с заключительным словом. После этого присяжные, среди которых шесть мужчин и шесть женщин, приступят к обсуждению вердикта.

54-летний сын президента США обвиняется в незаконном владении револьвером Colt Cobra 38 Special, приобретенным в октябре 2018 года, предоставлении ложных данных продавцу оружия и регистрирующим органам. По версии следствия, заполняя обязательные при покупке оружия документы, он указал, что не употребляет наркотики — в действительности же испытывал наркотическую зависимость с 2015 по 2019 год, о чем написал в собственных мемуарах и неоднократно публично рассказывал. Оформляя покупку, Байден-младший также подтвердил, что указанная им информация корректна, хотя «на самом деле, как он знал, это заявление было ложным», подчеркивают прокуроры (пистолет был у обвиняемого всего 11 дней).

Федеральное законодательство запрещает владеть оружием лицам, страдающим от наркотической зависимости. По совокупности обвинений Байдену может грозить максимальное наказание в виде заключения сроком до 25 лет. Впрочем, как считает Washington Post, Байдену-младшему будет вынесен значительно более мягкий приговор, поскольку у него нет судимостей и он сам признался в наркотической зависимости.

Как отмечает Washington Post, американские прокуроры довольно редко предъявляют обвинение в незаконном хранении оружия в качестве основного — как правило, оно идет в связке с другими преступлениями, например вооруженным ограблением. Согласно базе данных TRAC Сиракузского университета, с октября 2022 года по март 2023-го федеральные прокуроры возбудили 3863 дела, в которых основным обвинением было незаконное хранение огнестрельного оружия. И лишь в 3% случаев, то есть примерно в сотне дел, обвинение было предъявлено в связи с некорректным заполнением анкеты при покупке. Число дел, в которых предоставление ложных данных связано с употреблением наркотических веществ, вероятно, еще ниже, полагает WP.

Что стало известно при рассмотрении дела Хантера Байдена

Линия защиты Хантера Байдена строится на том, что в момент покупки револьвера он действительно верил, что завязал с наркотиками, и если и считал, что у него есть зависимость, то только алкогольная (согласно американскому законодательству, она не является препятствием для приобретения огнестрельного оружия). Более того, за несколько недель до покупки револьвера он прошел реабилитационный курс для наркозависимых.

Как отмечает Associated Press, суд по этому делу «быстро превратился в очень личный и подробный рассказ об употреблении наркотиков Хантером Байденом». 6 июня в суде выступила бывшая жена Байдена-младшего Кэтлин Бьюл, с которой он состоял в браке 20 лет. Она сообщила, что узнала о зависимости супруга в июле 2015 года, когда нашла трубку для курения крэка на крыльце их дома. Вскоре после этого, в 2016 году, она развелась с Байденом из-за употребления им наркотиков и частых измен.

В тот же день в суде выступила его любовница Зои Кестан, с которой обвиняемый познакомился в декабре 2017 года в нью-йоркском стрип-клубе, где она работала. Она рассказала, что когда она исполняла Байдену приватный танец, тот достал трубку для крэка и закурил ее, но остался все таким же «очаровательным» мужчиной. Кестан также сообщила присяжным, что впоследствии неоднократно видела, как он приобретал и употреблял запрещенные вещества.

В качестве свидетеля стороны обвинения также выступила вдова другого сына Байдена, Бо, умершего в 2015 году от рака мозга. Хэлли Байден рассказала, что спустя некоторое время после смерти супруга вступила в романтические отношения с его братом. Поначалу она пыталась помочь ему покончить с наркотиками, однако вскоре и сама стала употреблять их.

Хэлли Байден рассказала, что 23 октября 2018 года к ней домой в очередной раз приехал Хантер, и когда он уснул, она решила проверить его машину и помимо наркотиков обнаружила там оружие. По словам женщины, она «запаниковала» и решила выбросить револьвер и патроны в мусорный бак возле ближайшего супермаркета. «Я хотела избавиться от них <...> потому что я не хотела, чтобы он навредил себе, и я не хотела, чтобы мои дети нашли их и причинили себе вред», — рассказала она. Хантер Байден был очень расстроен ее «глупым поступком», и женщина отправилась назад к супермаркету, но уже не смогла отыскать пистолет.

Присяжным также были продемонстрированы выдержки из мемуаров Хантера Байдена «Прекрасные вещи», где он рассказывает о своей борьбе с наркотической зависимостью, а также его текстовые сообщения, видео и фотографии, сделанные им и изображающие сами наркотические вещества и процесс их употребления. Еще на одном снимке, продемонстрированном в суде, Байден-младший лежит в ванной с женщиной, и он полностью обнажен.

7 июня сторона защиты вызывала в качестве свидетеля дочь Хантера Байдена Наоми. Девушка рассказала, как летом 2018 года навестила отца в рехабе в Лос-Анджелесе. «Он пребывал в самом лучшем состоянии с тех пор, как умер мой дядя [Бо Байден]. Я сказала ему, что очень горжусь им», — заявила она. Наоми Байден также сообщила, что виделась с отцом в Нью-Йорке 19 октября 2018 года, через несколько дней после того, как он приобрел оружие, чтобы вернуть ему его машину. Все то время, что она им пользовалась, она не находила там ни наркотиков, ни предметов для их употребления, а поведение отца в тот день не вызвало у нее никаких подозрений в том, что он снова стал их употреблять.

Сам Байден-младший не стал давать показания в суде. В качестве свидетеля защиты также планировал выступить брат президента США Джеймс Байден, однако адвокаты в последний момент передумали. Дядя обвиняемого, впрочем, присутствовал в зале заседаний в качестве зрителя вместе с другими членами семейства Байденов — первой леди Джилл, сестрой Хантера Эшли и сестрой Джо Байдена Валери Байден Оуэнс. Сам президент США ни на одном из заседаний не появлялся.

В чем еще обвиняют сына президента США

В сентябре Хантеру Байдену предстоит еще один суд в Лос-Анджелесе — по обвинению в нарушении налогового законодательства. В обвинительном акте девять пунктов, три из которых классифицируются как преступления, а другие шесть — как проступки. Прокуратура считает, что в период с 2016-го по 2019 год, когда Хантер Байден страдал от наркотической зависимости, он не уплатил налоги на общую сумму $1,4 млн. Как заявил спецпрокурор Дэвид Вайс, вместо оплаты счетов Байден-младший «тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни».

С тех пор сын президента США уже закрыл задолженность и попытался заключить сделку со следствием, чтобы избежать реальных сроков и по налоговому, и по оружейному делу, — в обмен на приговор в виде двух лет условно. Однако судья окружного суда США Мэриэллен Норейка отклонила соглашение. За уклонение от уплаты налогов Байдену-младшему грозит 17 лет. «Он не выше верховенства закона, и к нему следует относиться как к любому другому обвиняемому», — подчеркивает Вайс.

К тому же призывают и адвокаты Байдена, правда, по другой причине: они называют оба дела против сына 46-го президента США политически мотивированными и обвиняют Вайса в том, что он поддался давлению республиканцев. «Исходя из фактов и буквы закона, если бы фамилия Хантера была не Байден, то обвинения в Делавэре, а теперь и в Калифорнии, не были бы предъявлены», — заявил адвокат Эбб Лоуэлл.

Тем не менее сам президент США утверждает, что не воспользуется своими полномочиями, чтобы избавить сына от тюремного заключения. На вопрос журналиста ABC News, исключено ли помилование Хантера Байдена, президент ответил лишь одним словом: «Да».