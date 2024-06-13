ЦБ пообещал единый и рыночный курс рубля после новых санкций США

Санкции США против Московской биржи «лишь изменяют структуру торговли» на валютном рынке и не влияют на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор продолжит устанавливать официальный курс по внебиржевому рынку, курс будет «единым и рыночным», заявил Центробанк.

«Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.