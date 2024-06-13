Кремль заявил о способности ЦБ обеспечить стабильность после санкций США

Центробанк — мегарегулятор, способный обеспечить стабильность на всех рынках, заявил Песков. Ранее под санкции США попала Мосбиржа, в результате чего там перестали проводить торги валютными парами с долларом и евро

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Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя санкции США в отношении Московской биржи,

«Центробанк — это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается», — сказал он (цитата по ТАСС). Песков добавил, что российская сторона разрабатывает ответные действия, «которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам».

12 июня США значительно расширили санкции в отношении России, ограничения в том числе затронули финансовую инфраструктуру (в черный список попала Мосбиржа), облачные сервисы и информационные технологии, проекты в сфере СПГ. В Вашингтоне назвали целью этих рестрикций противодействие инвестициям «в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

Мосбиржа анонсировала с 13 июня торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов по всем инструментам. Исключениями станут валютные пары с долларом и евро. Расчеты в этих валютах исключили на фондовом и денежном рынках, а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов. Обычный режим торгов сохранился на срочном рынке.

Как уточнили в Центробанке, сделки с долларами и евро будут проходить на внебиржевом рынке, а официальные курсы этих валют к рублю определят с помощью банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов. Там добавили, что юридические и физические лица смогут приобрести или продать валюту через российские банки.