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Война санкций ,  
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Белый дом оценил прогресс по вопросу использования российских активов

Белый дом: достигли хорошего прогресса по вопросу использования активов России
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Война санкций
Страны G7 по инициативе США намерены направить $50 млрд Украине за счет использования прибыли от замороженных российских активов. На Западе близки к соглашению, отметил Белый дом. Россия обещала обратиться в суды из-за конфискации
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters)

В переговорах стран G7 по вопросу использования российских активов достигнут «хороший» прогресс, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает AFP.

«В обсуждениях между делегациями G7 здесь достигнут очень хороший прогресс в достижении соглашения», — сказал он.

По его словам, «общее видение дальнейших действий» может быть сформулировано к предстоящей сегодня встрече президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского, которая пройдет во время саммита «Большой семерки» в Италии.

Накануне, 12 июня, представитель Елисейского дворца заявил, что у стран G7 «есть соглашение» по поводу предоставления Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Это была инициатива США. В ЕС также планировали отправить прибыль от российских активов Киеву, но сумма в этом году была бы более чем в 10 раз меньше.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что в рамках механизма страны «Большой семерки» собираются создать финансовую организацию, которую будут кредитовать, а она будет выделять средства для Киева в виде грантов. Полученная от российских активов прибыль будет направлена западным странам в счет погашения кредита.

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На Западе заморожены активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд (около $282 млрд). Минфин России в 2022 году оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

Большая часть замороженных в ЕС средств находятся в депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли €4,4 млрд (около $4,9 млрд) чистой прибыли. В первом квартале этого года — еще €1,6 млрд (чуть более $1,7 млрд).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Киева, в том числе обратится в суды.

Президент Владимир Путин в мае подписал указ, согласно которому суды в России получили право использовать американское имущество на территории страны, движимое и недвижимое, в том числе компаний и американцев, для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
российские активы Джейк Салливан G7 конфискация

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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