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Военная операция на Украине ,  
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Под Ярославлем уничтожили три беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Всего за прошедшую ночь силы ПВО сбили четыре дрона: три в Ярославской области и один во Владимирской. Ранее об уничтожении дрона над последним регионом не сообщалось

На подлете к Ярославлю сбили три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«На месте их падения разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — написал он.

В Минобороны уточнили, что силами ПВО были сбиты дроны самолетного типа. Еще один беспилотник уничтожили над территорией Владимирской области, отметили в ведомстве.

Гладков сообщил о трех пострадавших при атаке беспилотников
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

10 июня правительство региона сообщило о предотвращении атаки дронов совместно с Минобороны и силовыми структурами области. Целью атаки должны были бы стать объекты инфраструктуры.

В марте в регионе были сбиты как минимум семь беспилотников, первая атака была в ночь на 17 марта, вторая — в ночь на 31-е.

Об уничтожении дронов над Владимирской области ранее не сообщалось. В регионе с апреля прошлого года введен запрет на их использование. В Ярославской области действует аналогичная мера.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
беспилотники Ярославская область Владимирская область Минобороны

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