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Военная операция на Украине ,  
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В Ярославской области предотвратили атаку дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения российского Минобороны и силовики предотвратили атаку дронов на объекты инфраструктуры в Ярославской области, сообщили РБК в пресс-службе областного правительства.

«Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона», — сообщили в правительстве.

Издание «Ярославский регион» отмечает со ссылкой на местных жителей, что в регионе ночью звучали сигналы сирены. По данным портала, они раздавались в Красноперекопском, Фрунзенском, Кировском и Заволжском районах Ярославля.

Кроме того, примерно в 5:00 по местному времени (совпадает с мск) была перекрыта трасса М-8 «Холмогоры» на въезде в Ярославль со стороны Ростова, пишет издание.

Над Брянской областью сбили три беспилотника
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Только в ночь на 10 июня четыре дрона сбили над территорией Брянской области, еще восемь — над Курской. В курском городе Судже и в поселке Коренево атакам подверглись два административных здания, однако никто не пострадал, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

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Теги
Ярославская область беспилотники инфраструктура Военная операция на Украине новости

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