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Общество ,  
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Во Владимирской области запретили использовать беспилотники

Губернатор Владимирской области запретил использовать беспилотники
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

На территории Владимирской области запретили использовать беспилотники. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Авдеев. Документ вступил в силу со дня официальной публикации.

«Запретить до особого распоряжения на территории Владимирской области использование беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства», — говорится в указе губернатора.

Однако отмечается, что на беспилотники, которые используют органы госвласти и подведомственные им организации, территориальные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации, заключившие с властями договор, запрет не распространяется.

В целях безопасности запрет на беспилотники действует во многих регионах России: Тульской, Орловской, Белгородской областях, республиках Адыгея и Калмыкия.

Теги
беспилотники Владимирская область
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