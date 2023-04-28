Во Владимирской области запретили использовать беспилотники

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На территории Владимирской области запретили использовать беспилотники. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Авдеев. Документ вступил в силу со дня официальной публикации.

«Запретить до особого распоряжения на территории Владимирской области использование беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства», — говорится в указе губернатора.

Однако отмечается, что на беспилотники, которые используют органы госвласти и подведомственные им организации, территориальные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации, заключившие с властями договор, запрет не распространяется.

В целях безопасности запрет на беспилотники действует во многих регионах России: Тульской, Орловской, Белгородской областях, республиках Адыгея и Калмыкия.