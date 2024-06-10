Гладков сообщил о трех пострадавших при атаке беспилотников

Фото: Никита Попов / РБК

В результате атак украинских беспилотников на белгородские населенные пункты пострадали еще три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Так, в Шебекино женщина получила сотрясение мозга и множественные раны лица и шеи при атаке дрона на автомобиль. Гладков уточнил, что ее доставили в больницу.

В Грайворонском городском округе в больницу самостоятельно обратились двое мужчин: первый пострадал сегодня днем, второй — накануне, но ухудшение состояния они заметили недавно. По словам Гладкова, у них закрытые черепно-мозговые травмы, контузия и сотрясение головного мозга, мужчин отпустили домой.

Грайворон и Шебекино, расположенные вблизи от границы с Украины, чаще всего попадают под атаки.