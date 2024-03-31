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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над Ярославской областью

Минобороны: три беспилотника уничтожены над Ярославской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Ведомство заявило, что попытка атаки на регион была пресечена около 06:00 мск

Силы ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Ярославской области, сообщило Минобороны.

«Около 06:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

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17 марта в регионе были сбиты четыре украинских дрона. По словам губернатора, в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений не было.

В январе Евраев говорил, что средства радиоэлектронной борьбы предотвратили атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС». На сбитом дроне обезвредили взрывчатку. По словам главы региона, пострадавших и возгорания не было.

Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над Ярославской областью
Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над Ярославской областью

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Елена Чернышова
Минобороны Ярославская область беспилотники
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