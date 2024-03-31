Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов над Ярославской областью
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Ярославской области, сообщило Минобороны.
«Около 06:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.
17 марта в регионе были сбиты четыре украинских дрона. По словам губернатора, в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений не было.
В январе Евраев говорил, что средства радиоэлектронной борьбы предотвратили атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС». На сбитом дроне обезвредили взрывчатку. По словам главы региона, пострадавших и возгорания не было.
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