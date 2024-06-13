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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Британии на саммите G7 объявит о помощи для Киева на €286 млн

Премьер Британии Сунак на саммите G7 объявит о помощи для Киева на €286 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Средства пойдут на «неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности» Украины. Сунак подчеркнул, что нужно перейти от принципа «столько, сколько потребуется» к «что бы ни потребовалось»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Италии объявит о выделении 242 млн фунтов (€286,4 млн) на «неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности» Украины, говорится в заявлении на сайте правительства.

Это также «заложит основу для более долгосрочного экономического и социального восстановления и реконструкции», отмечается в нем.

Приоритетной для премьера на Даунинг-стрит назвали работу на саммите с партнерами над согласованием способа использования замороженных российских активов для поддержки Киева.

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Там также напомнили, что Лондон выделил почти 12,7 млрд фунтов на военную, гуманитарную и экономическую поддержку Киева, а также первым предоставил некоторые виды оружия, в том числе крылатые ракеты Storm Shadow и танки Challenger 2.

Сунак подчеркнул, что нужно перейти от принципа «столько, сколько потребуется» к «что бы ни потребовалось».

В апреле премьер отмечал, что Британия была первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии безопасности, и обещал поддерживать ее на том же уровне по крайней мере до конца 2030 года.

В мае Лондон разрешил ВСУ применять переданное Киеву оружие в Крыму, который британская сторона считает территорией Украины. До этого глава МИД Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины использовать предоставленное ей оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Удары по российской территории при участии стран Запада означают их «прямое участие в войне» против Москвы, которая оставляет за собой право «действовать аналогичным образом», предупредил Владимир Путин.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
Риши Сунак Великобритания военная помощь Украина саммит G7

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