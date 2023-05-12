Минобороны обвинило украинцев в рассылке писем с «повестками» и трояном

Минобороны не рассылает повестки по электронной почте, это делают украинские провокаторы. Их цель — усилить давление на население и украсть личные данные пользователей, сообщило ведомство

Фото: Андрей Любимов / РБК

Рассылка электронных писем с повестками в военкомат не предусмотрена российским законодательством, сообщается в брифинге Национального центра управления обороной (НЦУО) России о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными и добровольцами.

«Украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных», — говорится в сообщении.

Цель рассылок — получение «незаконного доступа к персональным данным граждан» и оказание «информационно-психологического давления» на россиян, заявили в НЦУО. Письма, отметили в центре, содержат вредоносное ПО, которое и крадет личные данные.

Письма с повестками приходят с адресов, имитирующих настоящие (например, mail@voenkomat-mil.ru, отправителем значится «Главное управление Военного комиссариата МО РФ»). В тексте рассылок говорится, что получатель письма должен к определенному времени явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания и постановки на учет.

К письму прикреплен ZIP-архив, в котором содержится вредоносное программное обеспечение. Компания F.A.С.С.T., занимающаяся вопросами кибербезопасности, сообщила, что в таких письмах содержались файлы с трояном удаленного доступа DarkWatchman RAT.

Повестки, согласно новым поправкам в законодательство, будут вручаться не только лично или через работодателя, но и в электронной форме, они будут появляться на «Госуслугах» и в созданном для этого едином реестре воинского учета.