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Главы МИДов стран БРИКС обсудили прием новых членов в организацию

Но вопрос участия Владимира Путина в будущем саммите отвлек внимание прессы
Более 20 стран заинтересованы во вхождении в БРИКС, и процедуру их приема надо доработать к саммиту в августе, решили главы МИДов на встрече. Но большее внимание приковано к возможному участию в саммите президента России
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Как может расшириться БРИКС

В пятницу, 2 июня, в Кейптауне заседанием «Друзья БРИКС» завершилась встреча министров иностранных дел объединения. Пятерка глав МИДов постоянных участников формата (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) встретились с министрами из десяти государств глобального Юга, к которому обычно относят развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки.

«Мы пригласили на нынешнее заседание министров иностранных дел тех государств, которые проявляют повышенный интерес к вступлению в БРИКС», — объяснила состав приглашенных министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. По ее словам, расширение БРИКС еще в процессе обсуждения, но 13 государств уже подали официальные заявки на вступление.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК (BRIC). ЮАР вступила в нее в 2011 году, трансформировав ее в БРИКС (BRICS).

В число «Друзей БРИКС», представители которых были на встрече в Кейптауне, вошли Аргентина, Бангладеш, Иран, Индонезия, Казахстан, Коморские острова, Куба, ОАЭ и Саудовская Аравия. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна одной из первых проявила интерес к работе в БРИКС. Заявка получена и от Саудовской Аравии, сообщил журналистам шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. Всего, по его словам, более 20 стран на формальном и неформальном уровне заявили об интересе к вступлению. Помимо участников нынешней встречи, это Алжир, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Зимбабве, Мексика, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция и Уругвай.

Хотя желающих стать членами неформального объединения более двух десятков, процедура расширения группы не утверждена. Как сообщила Пандор 1 июня, министры рассмотрели подготовленную шерпами концепцию расширения и решили отправить ее на доработку. «Мы надеемся, что соответствующая работа будет быстро завершена, и концепция будет готова к открывающемуся в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС», — заявила южноафриканский политик. По данным ТАСС, рассматриваются несколько формул расширения. Одна из них предусматривает, что приоритет должен быть отдан укреплению экономического сотрудничества через Новый банк развития БРИКС, и принятые в банк страны смогут участвовать в различных мероприятиях группы без формального присоединения к ней. Другая концепция предполагает наделение новых стран статусом постоянных членов.

В БРИКС входят крупнейшие страны мира с огромным потенциалом и понятными политическими амбициями, напомнил в разговоре с РБК главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Процесс, который мы сейчас наблюдаем повсеместно, это размежевание мира на западную и незападную части. БРИКС не сказать чтобы очень эффективная организация, но зато она символизирует незападный мир, который необязательно против Запада, он просто другой. В этом качестве БРИКС привлекает очень многих», — считает он.

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Какие проблемы у объединения

Агентство Bloomberg отмечает, что прошедшие в ЮАР встречи указывают на стремление блока утвердиться в качестве серьезной экономической и политической силы. Об этом сигнализирует потенциальное расширение объединения и вопрос о создании единой валюты, которая помогла бы участникам группы защитить их экономическое взаимодействие от западных санкций. В агентстве также предположили, что из-за нарастающего экономического и политического противостояния между Китаем и США (КНР — самый экономически мощный член БРИКС) потенциальное расширение БРИКС может быть воспринято на Западе как попытка создать противовес влиянию США и ЕС. Именно Китай во время своего председательства в БРИКС годом ранее начал активно продвигать идею расширить блок.

Впрочем, среди стран БРИКС не только у Китая и России напряженные отношения с США. 11 мая посол США в Южной Африке Рубен Бриджети обвинил Преторию в поставках оружия и боеприпасов России. Дипломат заявил, что во время захода российского судна Lady R на базу национальных ВМС в Саймонстауне на юго-западе страны в декабре 2022 года на него погрузили оружие и боеприпасы. Посол заключил, что ЮАР поставляет России вооружения, и назвал это чрезвычайно серьезным. Бриджети заявил, что «готов поставить на кон свою жизнь» за корректность этого утверждения.

В Претории отвергли эти обвинения и на следующий день вызвали американского дипломата в МИД, после чего он публично принес извинения за свои слова. 1 июня Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента Джо Байдена в ярости из-за действий Бриджети и что его заявления о поставках оружия расходятся с имеющейся у Вашингтона информацией. Сейчас США пытаются восстановить подпорченные отношения с ЮАР.

Еще одной привлекающей общее внимание темой является возможность личного участия российского президента Владимира Путина в саммите БРИКС 22–24 августа. Проблема заключается в том, что Южная Африка признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который в марте выдал ордеры на арест российского лидера и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия не раз критиковала решение МУС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 30 мая заявил, что Россия будет представлена на саммите на должном уровне, но не стал уточнять, поедет ли туда Путин.

Ранее ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет участникам саммита, но, тем не менее, в Претории рассматривают вариант переноса мероприятия в Китай, так как тот не присоединился к Римскому статуту и не обязан исполнять решения МУС, сообщило Reuters. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал эту информацию вбросом. «Мы по-прежнему исходим из того, что саммит состоится, как это было условлено и согласовано, в Йоханнесбурге в двадцатых числах августа. Другого на сегодня нет, и я не думаю, что нужно тему эту раскручивать», — подчеркнул он.

Комментируя возможное влияние ситуации с возможным участием Путина в саммите БРИКС на российско-южноафриканские отношения, Лукьянов сказал, что она доставляет некоторые неприятности. «Сейчас идут интенсивные консультации насчет того, как сделать так, чтобы возможный визит Путина в Йоханнесбург, хотя понятно, что его никто не арестует, не превратился в бесконечную перепалку, скандал, требования и прочее. Это никому не нужно, а ЮАР, как ни крути, это демократическое общество с разными взглядами, в том числе в провинции, в которой будет проходить саммит. Там у власти находится оппозиция. Нужны какие-то формы гарантий, что это не превратится в бесконечный скандал», — сказал эксперт и отметил, что пока непонятно, какие гарантии могут быть даны.

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ЮАР БРИКС ордер на арест Владимир Путин
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